Французький клуб розірвав контракт із титульним спонсором через глузування в соцмережах

Дуже дивний випадок.

Французький футбольний клуб "Бордо" повідомив, що відмовляється від співпраці зі своїм титульним спонсором - букмекерською компанією Winamax.

Причина розірвання контракту між сторонами дуже несподівана. Спонсор насміхався з результатів команди у соцмережах. Зараз жирондинці посідають передостанню, 19-ту сходинку в Лізі 1. А невдачі клубу на офіційних сторінках Winamax супроводжувалися відвертим тролінгом.

Наприклад, спонсор з допомогою мемів охарактеризував поточний сезон "Бордо" як "ще один лайновий рік". А фото із заняття команди після поразки від "Марселя" (0:1) працівники Winamax підписали словами: "Втрачати час не можна: гравці тренуються, щоб не програти "Марселю" в наступному сезоні".

За підрахунками France Bleu, таких публікацій, в яких букмекерська компанія глузувала з жирондинців, за останні три місяці назбиралося близько 20. У результаті керівництву клубу таки урвався терпець і співпраця зі спонсором була припинена достроково.

"Ми припиняємо співпрацю з компанією Winamax, що дистанціювалася від клубу за допомогою відеороликів та твітів після недавнього матчу. Почуття гумору у нас є, але такі речі не на кшталт партнерства", - зазначив директор "Бордо" Тома Жакем'є.

На оголошення про розірвання контракту букмекерська компанія також відреагувала жартом: "Вже годину шукаємо гарного захисту, але, як і "Бордо", не можемо знайти".

Зазначимо, що "Бордо" та Winamax почали співпрацювати влітку 2021 року. Угода зі спонсором передбачала для французького клубу 1,3 млн євро на рік.

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