Французький олімпієць встановив унікальне досягнення в біатлоні на ОІ-2022

Фійон-Має встановить абсолютний рекорд зимових Олімпіад, якщо здобуде медаль у масстарті.

Лідер збірної Франції Кантен Фійон-Має відзначився унікальним здобутком у світовому біатлоні під час виступу на Олімпійських іграх у Пекіні.

Спортсмен здобув п'яту поспіль медаль. Ще жодного разу біатлоніст не піднімався п'ять разів на п'єдестал на Олімпіаді. У Китаї Кантен виграв індивідуальну гонку та переслідування, а "срібло" взяв у спринті та у двох естафетах – змішаній та чоловічій. Причому французькі представники сильної статі зійшли на подіум командою вперше від 2006 року.

Загалом востаннє п'ять медалей на зимових Олімпійських іграх серед чоловіків вигравав ще американський ковзаняр Ерік Гайден: у 1980 році в Лейк-Плесіді. Серед жінок останньою це робила норвезька лижниця Маріт Б'єрґен: на останніх Іграх-2018 у Пхьончхані.

Попереду в француза – масстарт. Якщо він здобуде медаль і там, то встановить рекорд за кількістю виграних медалей на одній зимовій Олімпіаді: що серед чоловіків, що серед жінок – у будь-якому виді спорту.

Читайте також:

Біатлон на Олімпійських іграх-2022: повний календар, розклад усіх гонок

Стало відомо, хто представлятиме Україну в жіночій естафеті з біатлону на ОІ-2022

"Це був дуже гарний жест": капітан чоловічої збірної України з біатлону відзначився гідним вчинком на ОІ-2022