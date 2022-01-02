Французького гандболіста порізали ножем у новорічну ніч

23-річний спортсмен став жертвою нападу невідомих.

Гандболіст "Парі Сен-Жермен" Елоім Пранді був госпіталізований з ножовими пораненнями.

Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.

У новорічну ніч на 23-річного спортсмена в Парижі напали невідомі та завдали декілька ударів ножем у груди, поруч з легенями та селезінкою.

Після жахливого інциденту Пранді потрапив до лікарні. Зараз він перебуває під наглядом лікарів, а його життю нічого не загрожує.

Пранді виступає за ПСЖ від 2020 року. У 2021 році він виграв чемпіонат та Кубок Франції. Також на рахунку Пранді виступи за збірну Франції та перемога на молодіжному чемпіонаті світу 2019 року.

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