Франція — Іспанія: букмекери зробили прогноз на півфінал ЧС-2026

Франція — Іспанія / © Associated Press

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У вівторок, 14 липня, збірні Франції та Іспанії позмагаються в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Іспанія.

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На поточному Мундіалі французи фінішували на першій сходинці у квартеті I, обігравши Сенегал (3:1), а також розгромивши Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). В 1/16 фіналу "Ле Бле" розбили Швецію (3:0), в 1/8 фіналу здолали Парагвай (1:0), а у чвертьфіналі обіграли Марокко (2:0).

Іспанці посіли перше місце у групі H, зігравши внічию з Кабо-Верде (0:0), розгромивши Саудівську Аравію (4:0) та здолавши Уругвай (1:0). В 1/16 фіналу "Фурія Роха" розгромила Австрію (3:0), в 1/8 фіналу перемогла Португалію (1:0), а у чвертьфіналі вирвала перемогу над Бельгією (2:1).

Прогноз букмекерів на матч Франція — Іспанія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Франції. На перемогу підопічних Дідьє Дешама в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,33. Нічия — 3,33. Виграш іспанців — 3,20.

На вихід французів до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,64. Прохід Іспанії до фіналу — 2,15.

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Переможець пари Франція — Іспанія у фіналі позмагається з тріумфатором іншого півфіналу, в якому зійдуться тріумфатори чвертьфіналів Норвегія — Англія та Аргентина — Швейцарія.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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