Проспорт
38
2 хв

Франція не зуміла обіграти Ісландію в групі збірної України у відборі до ЧС-2026

Поєдинок між суперниками "синьо-жовтих" у кваліфікації на Мундіаль закінчився результативною нічиєю.

Максим Приходько
Ісландія – Франція

Ісландія – Франція / © Associated Press

Збірні Ісландії та Франції розійшлися бойовою нічиєю в матчі 4-го туру групи D відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в ісландській столиці Рейк'явіку завершився з рахунком 2:2.

Перший тайм виграли ісландці, які на 39-й хвилині відкрили рахунок завдяки голу Віктора Палссона.

У другій половині зустрічі французи зуміли відігратися – на 63-й хвилині забив Крістофер Нкунку. А ще за п'ять хвилин Жан-Філіп Матета вивів "Ле Бле" вперед.

Однак господарям поля вдалося вирвати нічию – на 70-й хвилині Крістіан Глінссон завдав влучного удару, яким врятував ісландську команду від поразки.

Огляд матчу Ісландія – Франція

Буде додано незабаром.

В іншому матчі 4-го туру групи D збірна України в польському Кракові здобула складну перемогу над Азербайджаном (2:1).

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

У наступному турі Франція прийме Україну, а Ісландія на виїзді позмагається з Азербайджаном. Обидва матчі відбудуться 13 листопада.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

