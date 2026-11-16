Франція обіграла Туреччину та з першого місця вийшла до чвертьфіналу Ліги націй

Франція — Туреччина / © Associated Press

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Збірна Франції вдома перемогла Туреччину в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок у Бордо завершився з рахунком 2:1.

У першому таймі команди не забили голів. Після перерви господарі поля зуміли відкрити рахунок — на 49-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник турків Емірхан Топчу.

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На 80-й хвилині Елі Жуніор Крупі збільшив перевагу французів. Гостям вдалося відіграти один м'яч — на 90-й хвилині гол забив Абдюлькерім Бардакджі. Утім, це не завадило підопічним Зінедіна Зідана втримати перемогу.

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Франція (13 очок) з першого місця групи А1 вийшла до чвертьфіналу Ліги націй. Туреччина (0 балів) завершила груповий етап на останній сходинці, програвши усі шість матчів.

У паралельному матчі цього квартету Бельгія (12 очок) на своєму полі розгромила Італію (4:1) та вийшла до чвертьфіналу Ліги націй з другого місця у групі. Італія (10 балів) фінішувала на третій сходинці та вибула з боротьби за трофей.

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