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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Франція обіграла Туреччину та з першого місця вийшла до чвертьфіналу Ліги націй

Команда Зінедіна Зідана залишила позаду себе бельгійців, італійців та турків.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Франція — Туреччина

Франція — Туреччина / © Associated Press

Збірна Франції вдома перемогла Туреччину в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок у Бордо завершився з рахунком 2:1.

У першому таймі команди не забили голів. Після перерви господарі поля зуміли відкрити рахунок — на 49-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник турків Емірхан Топчу.

На 80-й хвилині Елі Жуніор Крупі збільшив перевагу французів. Гостям вдалося відіграти один м'яч — на 90-й хвилині гол забив Абдюлькерім Бардакджі. Утім, це не завадило підопічним Зінедіна Зідана втримати перемогу.

Франція (13 очок) з першого місця групи А1 вийшла до чвертьфіналу Ліги націй. Туреччина (0 балів) завершила груповий етап на останній сходинці, програвши усі шість матчів.

У паралельному матчі цього квартету Бельгія (12 очок) на своєму полі розгромила Італію (4:1) та вийшла до чвертьфіналу Ліги націй з другого місця у групі. Італія (10 балів) фінішувала на третій сходинці та вибула з боротьби за трофей.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася, у якому буде кошику під час жеребкування відбору Євро-2028.

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