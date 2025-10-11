ТСН у соціальних мережах

Проспорт
132
1 хв

Франція розгромила Азербайджан у групі збірної України у відборі на ЧС-2026

"Ле Бле" зміцнили своє лідерство у квартеті завдяки впевненій перемозі над аутсайдером.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Франція – Азербайджан

Франція – Азербайджан / © Associated Press

Збірна Франції розгромила команду Азербайджану в матчі 3-го туру групи D відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 3:0.

Господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму – відзначився Кіліан Мбаппе.

У другому таймі "Ле Бле" забили ще двічі – на 69-й хвилині Мбаппе асистував Адріану Рабйо, а остаточний рахунок гри на 84-й хвилині встановив Флоріан Товен.

В іншому матчі 3-го туру групи D збірна України у божевільному матчі на виїзді вирвала перемогу над Ісландією (5:3).

Огляд матчу Франція – Азербайджан

Після трьох турів турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 9 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (3 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

У наступному турі збірна України 13 жовтня проведе номінальному домашній матч з Азербайджаном, а Франція того ж дня на виїзді протистоятиме Ісландії.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

