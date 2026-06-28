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Франція — Швеція: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026
Переможець пари Франція — Швеція в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Німеччина — Парагвай.
У середу, 1 липня, збірні Франції та Швеції зустрінуться в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
Поєдинок відбудеться на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 00:00 за київським часом.
Франція посіла перше місце у групі I, обігравши Сенегал (3:1), розгромивши Ірак (3:0) та розбивши Норвегію (4:1).
Швеція фінішувала третьою у квартеті F, розтрощивши Туніс (5:1), зазнавши розгромної поразки від Нідерландів (1:5) та зігравши внічию з Японією (1:1).
Прогноз букмекерів на матч Франція — Швеція
Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Франції, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,27. Нічия — 6,00. Виграш шведів — 11,00.
На вихід французів до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,11. Прохід Швеції до наступної стадії — 6,00.
Переможець пари Франція — Швеція в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Німеччина — Парагвай.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 були поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийшли до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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