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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Франція — Швеція: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Переможець пари Франція — Швеція в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Німеччина — Парагвай.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Франції

Збірна Франції / © Associated Press

У середу, 1 липня, збірні Франції та Швеції зустрінуться в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 00:00 за київським часом.

Франція посіла перше місце у групі I, обігравши Сенегал (3:1), розгромивши Ірак (3:0) та розбивши Норвегію (4:1).

Швеція фінішувала третьою у квартеті F, розтрощивши Туніс (5:1), зазнавши розгромної поразки від Нідерландів (1:5) та зігравши внічию з Японією (1:1).

Прогноз букмекерів на матч Франція — Швеція

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Франції, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,27. Нічия — 6,00. Виграш шведів — 11,00.

На вихід французів до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,11. Прохід Швеції до наступної стадії — 6,00.

Переможець пари Франція — Швеція в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Німеччина — Парагвай.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 були поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийшли до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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