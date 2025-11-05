Франція – Україна: букмекери зробили прогноз на матч відбору ЧС-2026

Україна – Франція / © Associated Press

У четвер, 13 листопада, збірна України у своєму передостанньому, п'ятому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу позмагається з командою Франції.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

Прогноз букмекерів на матч Франція – Україна

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Франції. На перемогу "Ле Бле" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,20. Нічия – 7,25. Виграш українців стане гучною сенсацією – 12,30.

Зазначимо, що в стартовому матчі кваліфікації на прийдешній Мундіаль, який відбувся 5 вересня у польському Вроцлаві, команда Сергія Реброва програла Франції з рахунком 0:2.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України на вихід до плейоф відбору ЧС-2026.