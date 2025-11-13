Франція – Україна: названо стартові склади на матч відбору ЧС-2026

Україна – Франція / © Associated Press

Стали відомі стартові склади на матч групового етапу відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Франції та України, який відбудеться сьогодні, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

Україна: Трубін – Караваєв, Сваток, Забарний, Михавко, Михайличенко – Назарина, Очеретько, Ярмолюк, Гуцуляк – Яремчук

Запасні: Волинець, Різник, Конопля, Бондар, Калюжний, Ванат, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Судаков, Волошин, Зубков

Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь – Канте, Коне, Олісе, Шеркі, Барколя – Мбаппе

Запасні: Самба, Шевальє, Гюсто, Тюрам, Нкунку, Екітіке, Акліуш, Конате, Заїр-Емері, Матета, Л. Ернандес, Т. Ернандес

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила заявку на матч відбору ЧС-2026 проти Франції.

Нагадаємо, збірна України презентувала нову ексклюзивну домашню форму.