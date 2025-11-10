- Дата публікації
- Проспорт
- 81
- 1 хв
Франція – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2026
Команда Сергія Реброва проведе передостанній поєдинок на груповому етапі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.
У четвер, 13 листопада, збірна України зіграє з командою Франції в передостанньому, п'ятому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Після чотирьох турів турів команда Сергія Реброва (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).
Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.