ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Франція – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2026

Команда Сергія Реброва проведе передостанній поєдинок на груповому етапі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Франція – Україна

Франція – Україна / © Associated Press

У четвер, 13 листопада, збірна України зіграє з командою Франції в передостанньому, п'ятому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Після чотирьох турів турів команда Сергія Реброва (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie