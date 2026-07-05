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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Франція вирвала перемогу над Парагваєм і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Єдиний гол з пенальті забив Кіліан Мбаппе.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Франції

Збірна Франції / © Associated Press

Збірна Франції обіграла команду Парагваю в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на стадіоні "Lincoln Financial Field" в американському місті Філадельфія завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол "Ле Бле" забили у другому таймі — на 70-й хвилині зустрічі Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, який було призначено за фол Дієго Гомеса проти Дезіре Дуе у штрафному майданчику парагвайців.

Парагвай — Франція / © Associated Press

Парагвай — Франція / © Associated Press

Парагвай — Франція / © Associated Press

Парагвай — Франція / © Associated Press

Парагвай — Франція / © Associated Press

Парагвай — Франція / © Associated Press

Для Мбаппе це сьомий гол на ЧС-2026, він наздогнав форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі на вершині бомбардирських перегонів турніру.

Крім того, Кіліан впритул наблизився до Ліонеля у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу. Тепер Мбаппе має 19 голів на Мундіалях, у Мессі — 20 м'ячів.

Таким чином, збірна Франції вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026, де позмагається з командою Марокко, яка в 1/8 фіналу розгромила Канаду (3:0).

  • На ЧС-2026 французи фінішували на першій сходинці у квартеті I, обігравши Сенегал (3:1), а також розгромивши Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). В 1/16 фіналу "Ле Бле" розбили Швецію (3:0).

  • Збірна Парагваю посіла третє місце у групі D, розгромно програвши США (1:4), здолавши Туреччину (1:0) та зігравши внічию з Австралією (0:0). В 1/16 фіналу південноамериканська збірна у серії пенальті сенсаційно вибила з турніру Німеччину (1:1, пен. 4:3).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Аргентина з голом Мессі насилу дотиснула Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
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