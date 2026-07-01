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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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23
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Франція з дублем Мбаппе розбила Швецію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Наступним суперником "Ле Бле" стане Парагвай, який на старті плейоф сенсаційно вибив Німеччину.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Франції

Збірна Франції / © Associated Press

Збірна Франції розгромила команду Швеції в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка) завершився з рахунком 3:0.

Французи могли відкривати рахунок на 20-й хвилині зустрічі, але гол Кіліана Мбаппе після передачі Майкла Олісе було скасовано через офсайд.

Наприкінці першого тайму "Ле Бле" таки відкрили рахунок у матчі — на 45-й хвилині Мбаппе у штрафному майданчику шведів отримав м'яч від Усмана Дембеле й точно пробив у дальній кут.

Франція — Швеція / © Associated Press

Франція — Швеція / © Associated Press

Після перерви підопічні Дідьє Дешама розвинули свій успіх. На 53-й хвилині Бредлі Барколя розстріляв лівий кут після передачі Олісе до карного майданчика шведів.

Франція — Швеція / © Associated Press

Франція — Швеція / © Associated Press

На 74-й хвилині французи зробили рахунок розгромним — Олісе розрізною передачею вивів Мбаппе на ворота суперника, а той оформив дубль.

Франція — Швеція / © Associated Press

Франція — Швеція / © Associated Press

В 1/8 фіналу Франція позмагається з Парагваєм, який на старті плейоф у серії пенальті сенсаційно вибив Німеччину.

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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