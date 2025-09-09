Франція здобула вольову перемогу над Ісландією та очолила групу України у відборі до ЧС-2026

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Реклама

Збірна Франції вдома обіграла команду Ісландії в другому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 2:1 .

На 21-й хвилині зустрічі ісландців вивів уперед Андрі Гудйонсен.

Французи зрівняли рахунок на 45-й хвилині – пенальті реалізував Кіліан Мбаппе.

Реклама

На 62-й хвилині "Ле Бле" вийшли вперед – Бредлі Барколя забив з асисту Мбаппе.

Зазначимо, що догравали матч французи в меншості – на 67-й хвилині пряму червону картку отримав Орельєн Чуамені.

Огляд матчу Франція – Ісландія

В іншому матчі другого туру групи D збірна України зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Додамо, що в першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Реклама

Таким чином, після двох турів Франція з 6 очками одноосібно лідирує в цьому квартеті. Ісландія (3 бали) посідає друге місце. Україна (1 пункт) йде на третій позиції, випереджаючи Азербайджан (1 очко) завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

У третьому турі відбору на ЧС-2026 українці на виїзді зіграють проти Ісландії, а французи приймуть азербайджанців. Обидва матчі відбудуться 10 жовтня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.