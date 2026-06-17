ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
2 хв

Франція здолала Сенегал на старті ЧС-2026 — Мбаппе побив історичні рекорди

Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції та рекордсменом за кількістю голів на чемпіонатах світу серед французьких футболістів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Збірна Франції обіграла команду Сенегалу в матчі першого туру групи I чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "MetLife" у місті Іст-Резерфорд завершився з рахунком 3:1.

У першому таймі командам не вдалося відкрити рахунок. Сенегальці неочікувано переважали французів — завдали п'ять ударів проти одного у "Ле Бле". На 25-й хвилині Ніколас Джексон міг виводити африканську збірну вперед, але пробив низом у ближню стійку.

Після перерви підопічні Дідьє Дешама суттєво додали. На 59-й хвилині Садіо Мане збив Кіліана Мбаппе у штрафному майданчику збірної Сенегалу, але рефері після перегляду відеоповтору (VAR) не призначив пенальті — на його думку, французький форвард сам ініціював зіткнення.

А вже на 66-й хвилині Франція нарешті відкрила рахунок — Мбаппе скористався передачею Майкла Олісе та низом точно пробив у дальній кут.

Франція — Сенегал / © Associated Press

Франція — Сенегал / © Associated Press

Франція — Сенегал / © Associated Press

Франція — Сенегал / © Associated Press

На 82-й хвилині французи подвоїли свою перевагу в рахунку — Адріан Рабйо знайшов передачею до штрафного майданчика Бредлі Барколя, а той у дотик ефектно перекинув голкіпера сенегальців.

Франція — Сенегал / © Associated Press

Франція — Сенегал / © Associated Press

У компенсований час, на 90+5-й хвилині, Сенегал скоротив відставання — Ібраїм Мбає отримав м'яч на правому фланзі штрафного майданчика французів і розстріляв ближній кут.

Франція — Сенегал / © Associated Press

Франція — Сенегал / © Associated Press

Але вже на 90+6-й хвилині Франція повернули собі перевагу в два м'ячі й встановила остаточний рахунок гри — Мбаппе оформив дубль, здалеку відправивши м'яч у лівий верхній кут.

Франція — Сенегал / © Associated Press

Франція — Сенегал / © Associated Press

Завдяки дублю в матчі проти сенегальців 27-річний Кіліан побив одразу два історичні рекорди. Із 58 голами він став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції, обійшовши на один м'яч Олів'є Жиру.

Також Мбаппе став рекордсменом збірної Франції за кількістю голів на чемпіонатах світу — 14, перевершивши на один м'яч Жюста Фонтена.

  • В іншому матчі стартового туру групи I зустрінуться збірні Іраку та Норвегії. Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 01:00 за київським часом.

  • У другому турі Франція 22 червня зіграє з Іраком, а Сенегал 23 червня позмагається з Норвегією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie