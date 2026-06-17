Франція здолала Сенегал на старті ЧС-2026 — Мбаппе побив історичні рекорди

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Збірна Франції обіграла команду Сенегалу в матчі першого туру групи I чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "MetLife" у місті Іст-Резерфорд завершився з рахунком 3:1 .

У першому таймі командам не вдалося відкрити рахунок. Сенегальці неочікувано переважали французів — завдали п'ять ударів проти одного у "Ле Бле". На 25-й хвилині Ніколас Джексон міг виводити африканську збірну вперед, але пробив низом у ближню стійку.

Після перерви підопічні Дідьє Дешама суттєво додали. На 59-й хвилині Садіо Мане збив Кіліана Мбаппе у штрафному майданчику збірної Сенегалу, але рефері після перегляду відеоповтору (VAR) не призначив пенальті — на його думку, французький форвард сам ініціював зіткнення.

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А вже на 66-й хвилині Франція нарешті відкрила рахунок — Мбаппе скористався передачею Майкла Олісе та низом точно пробив у дальній кут.

Франція — Сенегал / © Associated Press

Франція — Сенегал / © Associated Press

На 82-й хвилині французи подвоїли свою перевагу в рахунку — Адріан Рабйо знайшов передачею до штрафного майданчика Бредлі Барколя, а той у дотик ефектно перекинув голкіпера сенегальців.

Франція — Сенегал / © Associated Press

У компенсований час, на 90+5-й хвилині, Сенегал скоротив відставання — Ібраїм Мбає отримав м'яч на правому фланзі штрафного майданчика французів і розстріляв ближній кут.

Франція — Сенегал / © Associated Press

Але вже на 90+6-й хвилині Франція повернули собі перевагу в два м'ячі й встановила остаточний рахунок гри — Мбаппе оформив дубль, здалеку відправивши м'яч у лівий верхній кут.

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Франція — Сенегал / © Associated Press

Завдяки дублю в матчі проти сенегальців 27-річний Кіліан побив одразу два історичні рекорди. Із 58 голами він став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції, обійшовши на один м'яч Олів'є Жиру.

Також Мбаппе став рекордсменом збірної Франції за кількістю голів на чемпіонатах світу — 14, перевершивши на один м'яч Жюста Фонтена.

В іншому матчі стартового туру групи I зустрінуться збірні Іраку та Норвегії. Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 01:00 за київським часом.

У другому турі Франція 22 червня зіграє з Іраком, а Сенегал 23 червня позмагається з Норвегією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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