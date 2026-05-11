Фрайбург — Астон Вілла: букмекери зробили прогноз на фінал Ліги Європи

Унаї Емері, "Астон Вілла" / © Associated Press

У середу, 20 травня, німецький "Фрайбург" та англійська "Астон Вілла" зіграють у фіналі Ліги Європи сезону-2025/26.

Вирішальний матч другого за престижністю клубного євротурніру відбудеться на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У півфіналі "Фрайбург" переміг португальську "Брагу" (1:2, 3:1), тоді як "Астон Вілла" була сильнішою за інший англійський клуб — "Ноттінгем" (0:1, 4:0).

Прогноз букмекерів на матч Фрайбург — Астон Вілла

Фаворитом фінального матчу Ліги Європи букмекери вважають "Астон Віллу". На перемогу бірмінгемців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,71. Нічия — 3,75. Виграш німецького клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку — 4,75.

Ймовірність завоювання трофею підопічними Унаї Емері оцінюється коефіцієнтом 1,35. Тріумф "Фрайбурга" з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті — 3,00.

Зазначимо, що у фіналі Ліги Європи на кону стоятиме не лише трофей, а і путівка до основного раунду наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Цікаво, що Емері може уп'яте виграти Лігу Європи. Іспанський фахівець тричі здобував цей трофей із "Севільєю" (2013/14, 2014/15, 2015/16) та одного разу перемагав з "Вільярреалом" (2020/21). Також він у сезоні-2018/19 діставався фіналу Ліги Європи з "Арсеналом", але тоді програв "Челсі" (1:4).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

