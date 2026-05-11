Фрайбург — Астон Вілла: букмекери зробили прогноз на фінал Ліги Європи

Німецький та англійський клуби поборються за трофей другого за престижністю євротурніру та путівку до основного раунду наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Унаї Емері, "Астон Вілла"

Унаї Емері, "Астон Вілла" / © Associated Press

У середу, 20 травня, німецький "Фрайбург" та англійська "Астон Вілла" зіграють у фіналі Ліги Європи сезону-2025/26.

Вирішальний матч другого за престижністю клубного євротурніру відбудеться на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У півфіналі "Фрайбург" переміг португальську "Брагу" (1:2, 3:1), тоді як "Астон Вілла" була сильнішою за інший англійський клуб — "Ноттінгем" (0:1, 4:0).

Прогноз букмекерів на матч Фрайбург — Астон Вілла

Фаворитом фінального матчу Ліги Європи букмекери вважають "Астон Віллу". На перемогу бірмінгемців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,71. Нічия — 3,75. Виграш німецького клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку — 4,75.

Ймовірність завоювання трофею підопічними Унаї Емері оцінюється коефіцієнтом 1,35. Тріумф "Фрайбурга" з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті — 3,00.

Зазначимо, що у фіналі Ліги Європи на кону стоятиме не лише трофей, а і путівка до основного раунду наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Цікаво, що Емері може уп'яте виграти Лігу Європи. Іспанський фахівець тричі здобував цей трофей із "Севільєю" (2013/14, 2014/15, 2015/16) та одного разу перемагав з "Вільярреалом" (2020/21). Також він у сезоні-2018/19 діставався фіналу Ліги Європи з "Арсеналом", але тоді програв "Челсі" (1:4).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

