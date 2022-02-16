Фристайліст Абраменко виборов першу медаль України на Олімпійських іграх-2022: фото та відео фінального стрибка

Фристайліст Абраменко виборов першу медаль України на Олімпійських іграх-2022: фото та відео фінального стрибка

Українець став срібним призером Олімпіади-2022.

На Олімпійських іграх 2022 року у китайському Пекіні, відбувся суперфінал змагань у лижній акробатиці серед чоловіків.

У ньому виступили шість фристайлістів, серед них був українець Олександр Абраменко.

За свій стрибок із великою складністю (5,0) у суперфіналі Абраменко отримав 116,5 балів та став срібним призером змагань.

⚡️Украина завоевала свою первую медаль на зимних Олимпийских играх



Её обладателем стал Александр Абраменко. Он завоевал серебро в лыжной акробатике. pic.twitter.com/TyJxwqEAnN — ВТОРАЯ ВОЛНА Covid-19☢️ ОДЕССА (@Odessa8436) February 16, 2022

Україну у цій дисципліні також представляв Олександр Окіпнюк, який провалив перший стрибок у фіналі, а результату другого не вистачило для попадання до топ-6. Його найкращий стрибок оцінили у 122,01 бала – 9 місце.

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