"Fuck war": футболістка збірної Росії вкотре обматюкала Путіна, процитувавши антивоєнний вірш

Надія Карпова – одна з небагатьох російських спортсменок, хто публічно засудив війну, яку її країна розв'язала в Україні.

Футболістка збірної Росії та іспанського "Еспаньйола" Надія Карпова вкотре "рознесла" президента РФ Володимира Путіна та загарбницьку війну, яку країна-агресорки веде проти України.

У п'ятницю, 4 листопада, 27-річна футболістка у себе в соцмережах привітала співвітчизників з Днем народної єдності антивоєнним віршем.

Карпова підписала пост словами: "Fuck war. Fuck putin" (До біса війну, до біса Путіна).

"За народну єдність нас закликали вмирати депутати і міністри, а не дочка, дружина і мати. Хто вони взагалі такі, щоб вирішувати, хто буде жити, а хто буде гнити в могилі заради їхніх кар'єр і брехні?", - йдеться у вірші.

instagram.com/karpichito

Додамо, що в червні Карпова в інтерв'ю BBC жорстко розкритикувала путінський режим та розв'язану ним війну в Україні. Надія наголосила, що пропаганда Кремля намагається "зомбувати" росіян.

"Російська пропаганда намагається переконати росіян, що ми виняткова нація і весь світ налаштований проти нас і нашої "унікальної місії". Про яку місію вони говорять? Ці люди, які виправдовують війну, є полоненими пропаганди. Мені їх шкода. Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб звільнити їх від цього", - сказала Карпова.

Зазначимо, що Карпова вже не вперше жорстко показала своє ставлення до Путіна та тих, хто підтримує війну.

"В Україні такі самі люди, як ми. І ви поїдете вбивати їх? Немає у нас жодних проблем, окрім цього чорта старого. За***в", - раніше написала Карпова у себе в Instagram.

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