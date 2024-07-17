"Футбол для мене – більш ніж просто гра": Коноплянка оголосив про завершення кар'єри

Колишній півзахисник збірної України Євген Коноплянка оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Про це 34-річний гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Футбол для мене – більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити перебуваючи на футбольному полі.

Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що ухвалив рішення завершити професійну кар'єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто стежив за мною та підтримував на полі та поза ним", – написав Коноплянка.

Упродовж своєї кар'єри Євген виступав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке", "Шахтар", "Краковію" та ЧФР. На початку січня 2024 року він достроково розірвав контракт з румунським клубом.

За свою професійну кар'єру Коноплянка провів на клубному рівні 427 матчів, відзначившись 74 забитими м'ячами та 61 гольовою передачею.

У складі "Дніпра" він ставав срібним і бронзовим призером чемпіонату України та фіналістом Ліги Європи. Разом із "Севільєю" вигравав Лігу Європи, з "Шальке" – срібні медалі Бундесліги, з "Шахтарем" – золоті та срібні нагороди УПЛ.

Також на його рахунку 87 поєдинків за збірну України, в яких він забив 21 гол та зробив 15 асистів.

Коноплянка – третій у списку найкращих бомбардирів в історії національної команди. За цим показником його випереджають лише Андрій Шевченко (48) та Андрій Ярмоленко (46).

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