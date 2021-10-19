Футбол долає коронавірус: як вакцинація повернула уболівальників на стадіони в Європі

Розповідаємо про ситуацію із заповнюваністю трибун на європейських аренах в епоху пандемії COVID-19.

18 жовтня поєдинок 11-го туру української Прем'єр-ліги між "Чорноморцем" і "Вересом" не змогли відвідати всі охочі уболівальники. Оскільки Одеська область перейшла до червоної зони карантину, то на матч між "моряками" та рівнянами допускалися лише фанати та журналісти з подвійною дозою вакцинації від COVID-19 та негативним ПЛР-тестом, який був зроблений не раніше, ніж за 72 години до початку гри.

Такі правила вперше були застосовані на матчі Чемпіонату України. Раніше вони діяли на поєдинку відбору до Чемпіонату світу-2022 між Україною та Боснією і Герцеговиною.

Швидше за все, аналогічні обмеження зовсім скоро торкнуться й інших матчів у різних областях України. Поки офіційного рішення щодо цього ще немає, ТСН Проспорт знайомить читачів із ситуацією в Європі, де подібні правила вже стали нормою та дозволили глядачам повернутися на трибуни і продовжити переживали незабутні моменти разом з улюбленими командами.

АНГЛІЯ

Англійські уболівальники досить довго були змушені дивитися ігри по телевізору. У грудні 2020 року фанати вперше за 9 місяців відвідали матч в Англії. Велике повернення відбулося на матчі Ліги Європи між лондонським "Арсеналом" і віденським "Рапідом". Щоправда, на трибуни стадіону "Емірейтс" пустили лише 2 тисячі уболівальників.

Поступово допустиму кількість фанатів на стадіонах почали збільшувати. Матчі двох заключних турів АПЛ минулого сезону змогли відвідати вже до 10 тисяч глядачів. Наступний крок у процесі повернення любителів футболу на стадіони відбувся вже під час Євро-2020. Поєдинки групового етапу континентальної першості дозволили проводити за присутності 20 тисяч фанатів, на матчі 1/8 і 1/4 фіналу пустили 45 тисяч глядачів, а на півфінали і фінал - по 65 тисяч.

Однак все це стало можливим лише завдяки вимогам, яких зобов'язані дотримуватися охочі потапити на матчі. Кожен уболівальник повинен мати з собою сертифікат про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту, зданого в останні дві доби. Крім того, глядачам заборонено знімати на стадіоні маски. Також рекомендується уникати всіх можливих контактів з іншими присутніми на грі особами. Організатори навіть доклали зусиль і зробили односторонній рух глядачів, аби вони не натикалися один на одного.

Зазначимо, що на початку сезону британський уряд планував допускати лише вакцинованих уболівальників на арени, де збирається понад 20 тисяч осіб, однак міністр охорони здоров'я Саджид Джавід виступив проти цієї ідеї, тому її впровадження було відерміноване.

ІСПАНІЯ

Старт сезону Ла Ліги відбувся з глядами, але пускали на іспанські стадіони не більше 40% від їхньої загальної місткості. І це лише для відкритих арен, для зачинених правила були ще більш жорсткими - 30%. Регіони могли самі визначити частку уболівальників, яка допускалася на трибуни, однак вона не повинна була перевищувати 40%.

29 серпня обмеження було послаблено і стадіони дозволили заповнити на 60%. А рівно через місяць, 29 вересня, уряд Іспанії ухвалив рішення про можливість заповнювати арени на 100%. Щоправда, в окремих регіонах збереглися обмеження - місцева влада Каталонії і Басконії наполягла на збереженні ліміту в 60% від загальної місткості стадіону.

Що стосується вимог до уболівальників, то спершу обов'язковими були сертифікати про вакцинації або негативні ПЛР-тести, проте на початку сезону багато клубів відмовився від цієї ідеї. Фанати як і раніше повинні носити маски, а в день матчів на спортивних аренах заборонили продавати їжу та напої.

ІТАЛІЯ

Від початку пандемії коронавірус чи не найбільше вразив країну на Апеннінському півострові. Тож як і з рішенням про поновлення чемпіонату в 2020 році, так і з допуском уболівальників на трибуни, тут не поспішали. Тим не менш, новий сезону стартував із глядачами, яким було дозволено заповнювати стадіони на 50%.

Найближчим часом, очікуються ще кращі новини для італійських тіфозі. На матчі збираються пускати до 75% від загальної місткості стадіонів, а наприкінці жовтня ймовірна й позначка в 100%.

Для того, щоб відвідати матч чемпіонату або Кубку Італії, необхідно пред'явити Green Pass - сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 48 година, або ж доказ того, що ви нещодавно перехворіли на коронавірус. Носіння масок також є обов'язковим на італійських аренах.

НІМЕЧЧИНА

Німці, традиційно, є найбільш педантичними серед європейських націй. Не виключенням є і футбольний бік. На старті сезону в різних регіонах був ліміт у 50% або 25 тисяч чоловік. Усе визначалося підходом, який застосовувався до питання допуску глядачів. А таких є два - 2G і 3G.

2G - це коли на стадіони допускають тільки тих, хто вакцинований і перехворів на COVID-19. У випадку з 3G до них додаються також особи з негативним ПЛР-тестом. На різних стадіонах використовував той або інший підхід.

Більшість обрали метод 3G, але, наприклад, виконавчий директор дортмундської "Боруссії" Ханс-Йоахім Ватцке виступив за більш жорсткий 2G. Він наголосив, що це насправді допоможе збільшити рівень безпеки і водночас сприяти зростанню кількості уболівальників. Міністро охорони здоров'я Німеччини підтримало цю ідею. Тепер на матчі "джмелів" з негативним ПЛР-тестом уже не прийдеш.

Клуби Бундесліги навіть були готові йти до суду, щоб повернути уболівальників на арени, адже там продаж квитків - це значна складова клубного прибутку. "Боруссія" та берлінська "Герта" пригрозили владі судовим позовом, у результаті чого клубам пішли на поступки. Домашні ігри "джмелів", які завжди славилися неймовірно високою відвідуваністю, знову зібрали понад 40 тисяч уболівальників.

Але не все так просто. Наприклад, берлінський "Уніон" зіткнувся з серйозною проблемою - в клубі не розуміли, що робити з дітьми, підлітками та тими, кому щеплення протипоказані.

Незважаючи на труднощі, можна сказати, що в Європі проробили багато кроків, аби якомога швидше дозволити уболівальникам сповна насолодитися грою улюблених команд наживо, водночас гарантувавши безпеку їхнього життя та здоров'я.

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