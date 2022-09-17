"Футбол має виконати свою відповідальну роль": у Німеччині закликали не допустити країни-агресорки до відбору на Євро-2024

Очільниця міністрства внутрішніх справ Німеччини закликає УЄФА не допускати Росію та Білорусь до відбору чемпіонату Європи-2024.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, яка відповідає за спорт, закликала не допустити Росію та Білорусь до кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Фезер направила лист з такою вимогою президенту УЄФА Александеру Чеферіну.

"Не тільки Росію, яка веде агресивну війну, що порушує міжнародне право, але й Білорусь, як ключового прихильника російського керівництва, потрібно відсторонити від усіх міжнародних футбольних матчів та турнірів.

Футбол має виконати свою відповідальну роль і продемонструвати єдину позицію проти цієї форми порушення прав людини. Всі відповідальні повинні бути позбавлені будь-якої можливості брати участь у спорті, впливати чи представляти себе будь-яким іншим чином.

Також потрібно відсторонити російських та білоруських чиновників від впливових органів міжнародних спортивних асоціацій", - цитує лист Фезер DER SPIEGEL.

Жеребкування відбору Євро-2024 відбудеться 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні. При цьому УЄФА досі ще не висловився чи будуть брати збірні Росії та Білорусі участь у жеребкуванні.

Раніше президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що організація робить все можливе, щоб збірна Росії не могла проводити міжнародні товариські матчі й брати участь у жеребкуванні кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

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