Футбол – найпопулярніший вид спорту для українців, 87% обирають безкоштовний перегляд матчів - дослідження Gradus

Дослідницька компанія Gradus провела на замовлення групи 1+1 media соціологічне дослідження щодо споживання футбольного контенту під час війни в Україні. Так, під час дослідження було опитано 717 респондентів віком 18-60 років, які проживають в Україні та цікавляться подіями у сфері спорту.

"З огляду на ситуацію, що склалася навколо трансляції матчів Чемпіонату України з футболу, ми, як компанія, яка працює системно та послідовно, вирішили замовити окреме соціологічне дослідження та дізнатися потреби й очікування українців у сфері спортивних подій у воєнний час. Ми сподіваємося, що ці дані стануть в нагоді всім стейкхолдерам, і кожен із них – Українська Премʼєр-ліга, Українська асоціація футболу, футбольні клуби та мовники – спиратиметься у цей складний період не на припущення чи бізнесовий інтерес, а на реальні потреби українців", - прокоментували в 1+1 media.

У респондентів дізнавалися, якими видами спорту вони цікавляться, як і де спостерігали за футбольними подіями до та після початку повномасштабної війни, що означає для них перегляд футбольних матчів, які саме футбольні події їх цікавлять і чи готові вони платити за перегляд Чемпіонату України з футболу, як ставляться до рішення УПЛ щодо платної трансляції.

Так, 72% респондентів відповіли, що цікавляться футболом і регулярно спостерігають за футбольними подіями. Перегляд прямих трансляцій матчів – найбільш поширений спосіб відстеження подій у футболі. До початку повномасштабної війни прямі трансляції дивилися 68% зацікавлених у футболі респондентів, а після 24 лютого – 45%. Основні футбольні події – це матчі за участю національної збірної України (74%), а для 52% такими є матчі Чемпіонату України з футболу.

Щодо джерел перегляду, то українські спортивні вболівальники з величезним відривом обирають безкоштовні способи перегляду матчів – 87%, у тому числі на загальнонаціональних телеканалах - 71%, а 16% респондентів обирають для перегляду безкоштовні YouTube-трансляції.

Основна причина неготовності платити – відсутність зайвих коштів на це через війну, про що заявляють 51% респондентів. Разом із тим, 17% підкреслюють, що брати додаткову плату в період війни за трансляції саме Чемпіонату України – неприпустимо. Ще 14% заявили, що принципово не збираються платити додаткові кошти за футбольні трансляції.

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни спорт і футбольні матчі, зокрема, стали для українців справжньою можливістю хоча б частково відволіктися від жахіть воєнного часу та шансом отримати заряд позитивних емоцій, зняти напругу – ці характеристики набрали 39% та 36% голосів. Для третини респондентів це також можливість на час трансляції повернутися у мирне, довоєнне життя. Чверть респондентів заявили, що для наразі перегляд матчів Чемпіонату України – це спосіб підтримати український спорт та улюблені команди своєї країни.

Методологія дослідження:

Gradus – система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатку Gradus. Цільова група дослідження: чоловіки та жінки віком 18-60 років, які проживають у містах з населенням 50К+ України та цікавляться подіями у сфері спорту. Загальна кількість інтерв’ю: 717 респондентів.