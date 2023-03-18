"Футбол не повинен політизуватися": екстренер збірної України зробив неоднозначну заяву

Колишній головний тренер збірної України, а нині керманич національної команди Вірменії Олександр Петраков зробив неоднозначну заяву перед матчем першого туру кваліфікації на Євро-2024 проти Туреччини.

65-річний фахівець неочікувано наголосив, що спорт має існувати поза політикою.

Саме цей наратив часто використовують російські пропагандисти для виправдання учасні атлетів з країни-агресорки в міжнародних змаганнях.

"Я не виступаю за те, щоб майбутня гра була політизована. Всі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію, і я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру.

Пріоритет – це спорт та інтерес до нього. Я не за політику. Всі вони є досвідченими гравцями, які приїжджають з-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не за власною волею. Всі знають свою історію", – наводить слова Петракова видання Radar.

Додамо, що напередодні Петраков викликав до збірної Вірменії чотирьох футболістів з чемпіонату Росії. Більше того, один з них має російський паспорт. Він виступав за молодіжну та юнацьку збірні держави-терористки.

Цей вчинок Петракова викликав шквал обурення серед українських уболівальників. Екстренера збірної України жорстко розкритикував легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо.

"Я проти того, щоби викликати таких футболістів. Вважаю, що з російськими футболістами, як і з усіма їхніми жителями, варто припинити будь-які стосунки. Як можна після цих звірств мати з ними щось спільне? Якщо він це зробив, я не знаю з яких міркувань. Справжній українець цього не зробив би", – сказав Сабо в коментарі Fanday.

Зустріч Вірменія – Туреччина відбудеться в суботу, 25 березня у Єревані. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Петраков офіційно залишив посаду керманича збірної України 12 січня. Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила не продовжувати співпрацю зі спеціалістом, чий контракт з національною командою був розрахований до 31 грудня 2022 року.

До головної команди Петраков від 2010 до 2021 року тренував юнацькі збірні нашої країни. Зокрема, 2019 року став чемпіоном світу зі збірною України U-20.

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