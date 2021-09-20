Футбол по-полтавськи: кінь і собаки ледь не зірвали матч збірних України і Італії серед глухих (відео)

Гру відвідали несподівані гості.

Курйозні епізоди сталися під час матчу відбіркового турніру Дефлімпійських ігор-2021 між збірними України та Італії серед глухих спортсменів.

Так, наприкінці першого тайму на полі несподівано з'явилися собаки, через що гру довелося на якийсь час зупинити. Вже у другому таймі на газон вибіг вже кінь. Поєдинок знову довелося перервати. Відновлено його було, коли тварину вдалося прогнати зі стадіону.

Сам матч відбувався в Нижніх Млинах (Полтавська область).

Збірна України розгромила італійців з рахунком 3:0.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, на Львівщині аматорський матч закінчився жорстким побоїщем фанатів, гравців і суддів.

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