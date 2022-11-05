Футбол "поза політикою": ФІФА зробила цинічну заяву напередодні ЧС-2022

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала відкритий лист до всіх 32 країн-учасниць Чемпіонату світу-2022, який вже 20 листопада розпочнеться в Катарі.

Президент організації Джанні Інфантіно та генеральний секретар Фатма Самура цинічно попросили не змішувати футбол із політикою, ніяк не відреагуваши на дискримінацію прав людини в Катарі, а також на заклики усунути збірну Ірану від ЧС-2022 за допомогу Росії вести загарбницьку війну проти України.

"Будь ласка, давайте зосередимося на футболі. Ми знаємо, що футбол не існує у вакуумі, і ми, як і ви, усвідомлюємо, що існує багато викликів і труднощів політичного характеру по всьому світу. Але, прошу, давайте не дозволимо футболу бути втягнутим в ту ідеологічну та політичну битву, що ведеться.

У ФІФА ми намагаємося поважати всі думки та переконання, не роздаючи моральних уроків решті світу. Одна з головних сильних сторін світу – це його різноманітність. І якщо інклюзивність щось значить, це означає повагу до цієї різноманітності. Жоден народ, культура чи нація не кращі за будь-які інші.

Цей принцип є основою взаємної поваги та недискримінації. І це теж одна з фундаментальних цінностей футболу. Тож, будь ласка, давайте пам'ятати про це і дозволимо футболу посісти центральне місце", - йдеться в листі, який цитує​ Sky Sports.

Додамо, що раніше ФІФА продала Росії права на показ матчів ЧС-2022. Тож у країні-агресорці зможуть спокійно дивитися матчі планетарної першості, поки їхні військові щодня масово йдуть вбивати українців.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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