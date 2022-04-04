"Футбол поза політикою": російський телеканал знову припинив показ матчу Бундесліги через підтримку України

Росія продовжує цензурити правду.
У рамках 28 туру чемпіонату Німеччини "Боруссія" Менхенгладбах на своєму полі приймала "Майнц".
Офіційний транслятор матчів Бундесліги у Росії "Матч ТВ" припинив показ зустрічі на території країни-агресорки за кілька хвилин після початку матчу.
Це пов’язано з тим, що оператори показували українські прапори на трибунах і заклики "Stop war" та "Stand with Ukraine" на рекламних бордах обабіч поля.
Коментатор заявив, що "футбол поза політикою", тож трансляцію матчу було припинено вже на дев'ятій хвилині.
Нагадаємо, що аналогічна ситуація сталася під час трансляції у Росіїї матчу між дортмундською "Боруссією" та "РБ Лейпцигом" (1:4)
Раніше стало відомо, що контракти на трансляцію матчів у Росії розірвали англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) і французька Ліга 1. Українська Прем'єр-ліга закликала інші європейські чемпіонати також припинити показ своїх поєдинків на території країни-агресорки.
Нагадаємо, російські телеканали та сервіси неодноразово підмінювали кадри з офіційних трансляцій матчів, де гравці та уболівальники засуджували російське вторгнення в Україну.
Наприклад, "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час переможного матчу "Вест Гема" проти "Севільї" в Лізі Європи. А російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав напис "Stop Invasion" ("Зупиніть вторгнення") під час поєдинку "Реал" - "Барселона", замінивши його на емблему та назву іспанського чемпіонату.
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