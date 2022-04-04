"Футбол поза політикою": російський телеканал знову припинив показ матчу Бундесліги через підтримку України

Росія продовжує цензурити правду.

У рамках 28 туру чемпіонату Німеччини "Боруссія" Менхенгладбах на своєму полі приймала "Майнц".

Офіційний транслятор матчів Бундесліги у Росії "Матч ТВ" припинив показ зустрічі на території країни-агресорки за кілька хвилин після початку матчу.

Це пов’язано з тим, що оператори показували українські прапори на трибунах і заклики "Stop war" та "Stand with Ukraine" на рекламних бордах обабіч поля.

Коментатор заявив, що "футбол поза політикою", тож трансляцію матчу було припинено вже на дев'ятій хвилині.

скріншот з відео

Нагадаємо, що аналогічна ситуація сталася під час трансляції у Росіїї матчу між дортмундською "Боруссією" та "РБ Лейпцигом" (1:4)

Раніше стало відомо, що контракти на трансляцію матчів у Росії розірвали англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) і французька Ліга 1. Українська Прем'єр-ліга закликала інші європейські чемпіонати також припинити показ своїх поєдинків на території країни-агресорки.

Нагадаємо, російські телеканали та сервіси неодноразово підмінювали кадри з офіційних трансляцій матчів, де гравці та уболівальники засуджували російське вторгнення в Україну.

Наприклад, "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час переможного матчу "Вест Гема" проти "Севільї" в Лізі Європи. А російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав напис "Stop Invasion" ("Зупиніть вторгнення") під час поєдинку "Реал" - "Барселона", замінивши його на емблему та назву іспанського чемпіонату.

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