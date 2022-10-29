Футбол "світового рівня": збірна Росії знайшла нового суперника для спарингу

Після звитяги над Киргизстаном збірна країни-терористки проведе ще один "суперматч".

Збірна Росії з футболу оголосила, що проведе товариський матч із командою Таджикистану.

Поєдинок відбудеться 17 листопада у Душанбе на Центральному республіканському стадіоні. Майбутній суперник росіян посідає 108-ме місце у рейтингу ФІФА.

Після того, як країну-агресорку вигнали зі світового футболу, збірній РФ лише й залишається благати, щоб хоча б хтось погодився зіграти з нею. Від початку повномасштабного вторгнення окупантів до України російська збірна провели лише один матч - у спарингу був обіграний "топовий" Киргизстан з рахунком 2:1.

Очевидно, ніхто не хоче мати справу з країною-терористкою. На 19 листопада у росіян був заплановано спаринг із Боснією та Герцеговиною, однак, швидше за все, цю гру буде скасовано. Раніше повідомлялося, що більшість футболістів боснійської збірної відмовилися грати з командою РФ.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним РФ, заборонивши росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

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