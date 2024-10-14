Футбол за будь-яких обставин: коментатор працював на тренуванні клубу замість скасованого матчу

Оскільки ФСК "Маріуполь" не приїхав на поєдинок, то футболісти ЮКСА вирішили зіграти між собою.

Коментатор, який повинен був працювати на матчі 12-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу між клубами ФСК "Маріуполь" та ЮКСА, не став скасовувати плани через те, що гості не вийшли на поле.

ФСК "Маріуполь" відмовився грати гостьовий поєдинок, бо президент клубу Олександр Ярошенко вже три місяці не платить зарплату. Однак без футболу уболівальники не залишилися.

В YouTube-трансляції, де мали транслювати гру, коментатор у прямому ефірі працював на тренуванні та двосторонньому спарингу команди з Тарасівки.

Згідно з регламентом, якщо команда двічі за сезон не виходить на поле, її дискваліфіковують зі змагань.

ФСК "Маріуполь" після дев'яти матчів у Першій лізі набрав 12 очок і посідає шосте місце у групі B. ЮКСА з 18 балами після десяти зустрічей йде на третій сходинці.

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