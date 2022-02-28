Футболіст Андрій Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії

Вінгер "Вест Гема" фінансово допомагає ЗСУ з-за кордону.

Півзахисник лондонського "Вест Гема" та збірної України Андрій Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії.

Про це повідомляє Дзеркало тижня.

У такий спосіб 32-річний футболіст підтримав український народ у боротьбі з російськими окупантами.

Крім того, напередодні гравці "Вест Гема" вийшли на матч англійської Прем'єр-ліги в формі з прізвищем Ярмоленка на спині, а на футболках їхнього суперника - "Вулвергемптона" - був напис "Ні війні". А домашній стадіон "Вест Гема" перед грою прикрасили зображенням з фото Ярмоленка на фоні українського прапора.

Раніше повідомлялося, що знамениті боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко вступили до територіальної оборони.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: