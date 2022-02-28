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Футболіст Андрій Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії

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Футболіст Андрій Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії

УАФ

Вінгер "Вест Гема" фінансово допомагає ЗСУ з-за кордону.

Півзахисник лондонського "Вест Гема" та збірної України Андрій Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії.

Про це повідомляє Дзеркало тижня.

У такий спосіб 32-річний футболіст підтримав український народ у боротьбі з російськими окупантами.

Крім того, напередодні гравці "Вест Гема" вийшли на матч англійської Прем'єр-ліги в формі з прізвищем Ярмоленка на спині, а на футболках їхнього суперника - "Вулвергемптона" - був напис "Ні війні". А домашній стадіон "Вест Гема" перед грою прикрасили зображенням з фото Ярмоленка на фоні українського прапора.

Раніше повідомлялося, що знамениті боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко вступили до територіальної оборони.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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