Футболіст "Аякса" моторошно влетів пахом у стійку, забиваючи гол: Мережу заполонили меми (відео)

Постраждалий жартує після перемоги в соцмережах.

Капітан амстердамського "Аякса" Душан Тадич став одним з героїв поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".

На 72-й хвилині сербський півзахисник зрівняв рахунок у матчі, але зробив це дорогою ціною. Відправши м'яч у сітку воріт "джмелів", Тадич боляче врізався пахом у стійку. Сповна насолодитися святкуванням голу за таких обставин було складно - футболіст тримався за свій дітородний орган, приймаючи вітання від партнерів.

Гол Тадича поклав початок камбеку амстердамців у Дортмунді (3:1). Нідерландський клуб, який грав у більшості після вилучення захисника господарів Матса Хуммельса на 29-й хвилині, до фінального свистка ще двічі вразив ворота суперника і гарантував собі плейоф Ліги чемпіонів.

Associated Press

Після завершення матчу Тадич жартував у Twitter, пригадавши свій гол.

"Щоб перемогти в Дортмунді, знадобилося декілька м’ячів (футболіст також мав на увазі свої яйця - прим.) Сподіваюся, що стійка в порядку", - написав серб.

It takes some balls to win in Dortmund.

Hope the post is ok.



COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy — Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021

"Бажаю тобі якнайшвидшого одужання, мій друже", - звернувся капітан амстердамців до стійки, в яку врізався.

Wishing you a quick recovery my friend… https://t.co/T97BoAQg8y pic.twitter.com/7VupcviyzY — Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021

Своєю чергою, уболівальники в соцмережах розібрали неприємний для Тадича, але водночас курйозний епізод на меми.

"Тадич після того, як забив м'яч"

Tadic after scoring the goal pic.twitter.com/6IQLzDkBH4 — Markus Kilzheimer (@EliteOwNage12) November 3, 2021

"Душан Тадич вирішив, що трьох дітей йому достатньо"

Dusan Tadic deciding three kids is enough pic.twitter.com/G0fJMImE5T — Project Football (@ProjectFootball) November 3, 2021

"Тадич відправляє м'яч у сітку перед тим, як два інші м'ячі потрапляють у стійку. Герой"

Tadic putting the ball in the net before hitting both balls on the post. Hero pic.twitter.com/HlyWPcycdY — FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 3, 2021

"Менталітет Тадича - забити будь-якою ціною"

Tadic has that 'score at all costs' mentality pic.twitter.com/7yVzbbaRfx — International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 3, 2021

"Наші думки і молитви з Тадичем у цей важкий для нього час"

Our thoughts and prayers are with Tadic in these difficult times pic.twitter.com/pqoHBZFvlT — Troll Football (@TrollFootball) November 3, 2021

"Тадич заслуговує на "Золотий м'яч", але, схоже, у нього вже є два такі"

Tadić deserves the Golden Ball, but it seems like he already has two of those... — đorđe (@theDjole) November 3, 2021

"Тадич віддав обидва свої горіхи, щоб зрівняти рахунок. Машина!"

Tadic gave both his nuts to score the equalizer. He's a machine! — Daniël (@supertje777) November 3, 2021

Після перемоги над дортмундцями "Аякс" забезпечив собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - амстердамський клуб виграв чотири матчі групового етапу з чотирьох.

- амстердамський клуб виграв чотири матчі групового етапу з чотирьох. За другу сходинку, яка також дозволяє пробитися до плейоф найпрестижнішого єврокубка, позмагаються "Боруссія" та "Спортинг" (в обох по 6 очок). "Бешикташ" замикає квартет С, програвши всі свої поєдинки.

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