Футболіст "Аякса" моторошно влетів пахом у стійку, забиваючи гол: Мережу заполонили меми (відео)

Постраждалий жартує після перемоги в соцмережах.
Капітан амстердамського "Аякса" Душан Тадич став одним з героїв поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".
На 72-й хвилині сербський півзахисник зрівняв рахунок у матчі, але зробив це дорогою ціною. Відправши м'яч у сітку воріт "джмелів", Тадич боляче врізався пахом у стійку. Сповна насолодитися святкуванням голу за таких обставин було складно - футболіст тримався за свій дітородний орган, приймаючи вітання від партнерів.
Гол Тадича поклав початок камбеку амстердамців у Дортмунді (3:1). Нідерландський клуб, який грав у більшості після вилучення захисника господарів Матса Хуммельса на 29-й хвилині, до фінального свистка ще двічі вразив ворота суперника і гарантував собі плейоф Ліги чемпіонів.
Після завершення матчу Тадич жартував у Twitter, пригадавши свій гол.
"Щоб перемогти в Дортмунді, знадобилося декілька м’ячів (футболіст також мав на увазі свої яйця - прим.) Сподіваюся, що стійка в порядку", - написав серб.
It takes some balls to win in Dortmund.— Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021
Hope the post is ok.
COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy
"Бажаю тобі якнайшвидшого одужання, мій друже", - звернувся капітан амстердамців до стійки, в яку врізався.
Wishing you a quick recovery my friend… https://t.co/T97BoAQg8y pic.twitter.com/7VupcviyzY— Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021
Своєю чергою, уболівальники в соцмережах розібрали неприємний для Тадича, але водночас курйозний епізод на меми.
"Тадич після того, як забив м'яч"
Tadic after scoring the goal pic.twitter.com/6IQLzDkBH4— Markus Kilzheimer (@EliteOwNage12) November 3, 2021
"Душан Тадич вирішив, що трьох дітей йому достатньо"
Dusan Tadic deciding three kids is enough pic.twitter.com/G0fJMImE5T— Project Football (@ProjectFootball) November 3, 2021
"Тадич відправляє м'яч у сітку перед тим, як два інші м'ячі потрапляють у стійку. Герой"
Tadic putting the ball in the net before hitting both balls on the post. Hero pic.twitter.com/HlyWPcycdY— FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 3, 2021
"Менталітет Тадича - забити будь-якою ціною"
Tadic has that 'score at all costs' mentality pic.twitter.com/7yVzbbaRfx— International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 3, 2021
"Наші думки і молитви з Тадичем у цей важкий для нього час"
Our thoughts and prayers are with Tadic in these difficult times pic.twitter.com/pqoHBZFvlT— Troll Football (@TrollFootball) November 3, 2021
"Тадич заслуговує на "Золотий м'яч", але, схоже, у нього вже є два такі"
Tadić deserves the Golden Ball, but it seems like he already has two of those...— đorđe (@theDjole) November 3, 2021
"Тадич віддав обидва свої горіхи, щоб зрівняти рахунок. Машина!"
Tadic gave both his nuts to score the equalizer. He's a machine!— Daniël (@supertje777) November 3, 2021
- Після перемоги над дортмундцями "Аякс" забезпечив собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - амстердамський клуб виграв чотири матчі групового етапу з чотирьох.
- За другу сходинку, яка також дозволяє пробитися до плейоф найпрестижнішого єврокубка, позмагаються "Боруссія" та "Спортинг" (в обох по 6 очок). "Бешикташ" замикає квартет С, програвши всі свої поєдинки.
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