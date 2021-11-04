Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Футболіст "Аякса" моторошно влетів пахом у стійку, забиваючи гол: Мережу заполонили меми (відео)

Футболіст "Аякса" моторошно влетів пахом у стійку, забиваючи гол: Мережу заполонили меми (відео)

Associated Press

Постраждалий жартує після перемоги в соцмережах.

Капітан амстердамського "Аякса" Душан Тадич став одним з героїв поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".

На 72-й хвилині сербський півзахисник зрівняв рахунок у матчі, але зробив це дорогою ціною. Відправши м'яч у сітку воріт "джмелів", Тадич боляче врізався пахом у стійку. Сповна насолодитися святкуванням голу за таких обставин було складно - футболіст тримався за свій дітородний орган, приймаючи вітання від партнерів.

Гол Тадича поклав початок камбеку амстердамців у Дортмунді (3:1). Нідерландський клуб, який грав у більшості після вилучення захисника господарів Матса Хуммельса на 29-й хвилині, до фінального свистка ще двічі вразив ворота суперника і гарантував собі плейоф Ліги чемпіонів.

© Associated Press
Associated Press

Після завершення матчу Тадич жартував у Twitter, пригадавши свій гол.

"Щоб перемогти в Дортмунді, знадобилося декілька м’ячів (футболіст також мав на увазі свої яйця - прим.) Сподіваюся, що стійка в порядку", - написав серб.

"Бажаю тобі якнайшвидшого одужання, мій друже", - звернувся капітан амстердамців до стійки, в яку врізався.

Своєю чергою, уболівальники в соцмережах розібрали неприємний для Тадича, але водночас курйозний епізод на меми.

"Тадич після того, як забив м'яч"

"Душан Тадич вирішив, що трьох дітей йому достатньо"

"Тадич відправляє м'яч у сітку перед тим, як два інші м'ячі потрапляють у стійку. Герой"

"Менталітет Тадича - забити будь-якою ціною"

"Наші думки і молитви з Тадичем у цей важкий для нього час"

"Тадич заслуговує на "Золотий м'яч", але, схоже, у нього вже є два такі"

"Тадич віддав обидва свої горіхи, щоб зрівняти рахунок. Машина!"

  • Після перемоги над дортмундцями "Аякс" забезпечив собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - амстердамський клуб виграв чотири матчі групового етапу з чотирьох.
  • За другу сходинку, яка також дозволяє пробитися до плейоф найпрестижнішого єврокубка, позмагаються "Боруссія" та "Спортинг" (в обох по 6 очок). "Бешикташ" замикає квартет С, програвши всі свої поєдинки.

Дивіться також:

Груповий етап Ліги чемпіонів: усі матчі та турнірні таблиці

Подвійний нокдаун: у UFC бійці одночасно "вирубили" один одного ударами в пах (відео)

Молдавський клуб сконфузився з футболістами "Шахтаря" перед матчем Ліги чемпіонів

Наступна публікація