Футболіст "Барселони" ледь не переїхав фанатів і влаштував розбірки посеред вулиці (відео)

Футболіст "Барселони" ледь не переїхав фанатів і влаштував розбірки посеред вулиці (відео)

Самуель Умтіті був невдоволений тим, у який спосіб шанувальники хотіли взяти в нього автограф.

Захисник "Барселони" Самуель Умтіті потрапив у неприємну історію, коли повертався після тренування з клубної бази. Уболівальники "синьо-гранатових" дочекалися і спробували зупинити його автомобіль, аби взяти автограф і зробити селфі на згадку.

Вони голосно кричали та розмахували руками, а один з фанатів навіть дозволив собі застрибнути на капот автомобіля Умтіті. Це неабияк розлютило французького футболіста і він лише сильніше натиснув на педаль газу, чим ледь не наїхав на вболівальників.

Проїхавши трохи далі, 28-річний захисник "блаугранс" кинув своє авто посеред дороги та вийшов на розбірки з фанатами.

"Ти платив за цю машину? Ти знаєш, що така повага?", - емоційно звернувся Умтіті до одного з уболівальників. Після цього футболіст відмовився спілкувати з фанатами та швидко поїхав з місця подій.

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Un aficionado se sube al capó del coche de @samumtiti y el jugador explota:



“Ven aquí. ¿Pagas tú el coche? ¿Por qué tocas? ¿Sabes qué es el respeto?”. #JUGONES pic.twitter.com/iGxqqNodV7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2021