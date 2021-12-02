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Футболіст "Барселони" ледь не переїхав фанатів і влаштував розбірки посеред вулиці (відео)

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Футболіст "Барселони" ледь не переїхав фанатів і влаштував розбірки посеред вулиці (відео)

ФК "Барселона"

Самуель Умтіті був невдоволений тим, у який спосіб шанувальники хотіли взяти в нього автограф.

Захисник "Барселони" Самуель Умтіті потрапив у неприємну історію, коли повертався після тренування з клубної бази. Уболівальники "синьо-гранатових" дочекалися і спробували зупинити його автомобіль, аби взяти автограф і зробити селфі на згадку.

Вони голосно кричали та розмахували руками, а один з фанатів навіть дозволив собі застрибнути на капот автомобіля Умтіті. Це неабияк розлютило французького футболіста і він лише сильніше натиснув на педаль газу, чим ледь не наїхав на вболівальників.

Проїхавши трохи далі, 28-річний захисник "блаугранс" кинув своє авто посеред дороги та вийшов на розбірки з фанатами.

"Ти платив за цю машину? Ти знаєш, що така повага?", - емоційно звернувся Умтіті до одного з уболівальників. Після цього футболіст відмовився спілкувати з фанатами та швидко поїхав з місця подій.

  • У нинішньому сезоні Умтіті не провів жодного матчу за "блаугранас". Його контракт із каталонським клубом розрахований до 30 червня 2023 року.
  • Наразі "Барселона" перебуває на сьомій сходинці в Ла Лізі, відстаючи від лідера чемпіонату - мадридського "Реала" - на 13 очок, але маючи гру в запасі.
  • Після того, як клуб очолив Хаві Ернандес, каталонці виграли два поєдинки поспіль: мінімально перемогли "Еспаньйол" (1:0) та обіграли "Вільярреал" (3:1).
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