Футболіст "Барселони" ледь не переїхав фанатів і влаштував розбірки посеред вулиці (відео)

Самуель Умтіті був невдоволений тим, у який спосіб шанувальники хотіли взяти в нього автограф.
Захисник "Барселони" Самуель Умтіті потрапив у неприємну історію, коли повертався після тренування з клубної бази. Уболівальники "синьо-гранатових" дочекалися і спробували зупинити його автомобіль, аби взяти автограф і зробити селфі на згадку.
Вони голосно кричали та розмахували руками, а один з фанатів навіть дозволив собі застрибнути на капот автомобіля Умтіті. Це неабияк розлютило французького футболіста і він лише сильніше натиснув на педаль газу, чим ледь не наїхав на вболівальників.
Проїхавши трохи далі, 28-річний захисник "блаугранс" кинув своє авто посеред дороги та вийшов на розбірки з фанатами.
"Ти платив за цю машину? Ти знаєш, що така повага?", - емоційно звернувся Умтіті до одного з уболівальників. Після цього футболіст відмовився спілкувати з фанатами та швидко поїхав з місця подій.
ÚLTIMA HORA— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2021
Un aficionado se sube al capó del coche de @samumtiti y el jugador explota:
“Ven aquí. ¿Pagas tú el coche? ¿Por qué tocas? ¿Sabes qué es el respeto?”. #JUGONES pic.twitter.com/iGxqqNodV7
- У нинішньому сезоні Умтіті не провів жодного матчу за "блаугранас". Його контракт із каталонським клубом розрахований до 30 червня 2023 року.
- Наразі "Барселона" перебуває на сьомій сходинці в Ла Лізі, відстаючи від лідера чемпіонату - мадридського "Реала" - на 13 очок, але маючи гру в запасі.
- Після того, як клуб очолив Хаві Ернандес, каталонці виграли два поєдинки поспіль: мінімально перемогли "Еспаньйол" (1:0) та обіграли "Вільярреал" (3:1).