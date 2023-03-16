Футболіст бельгійського клубу оформив найшвидший хет-трик в історії єврокубків (відео)

20-річний нігерієць вписав своє ім'я в історію європейського футболу.

Форвард бельгійського "Гента" Гіфт Орбан встановив історичне досягнення під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій проти турецького "Башакшехіра".

20-річний нігерієць відзначився хет-триком, забивши на 31-й, 32-й і 34-й хвилинах поєдинку. Сумарно він витрати на три голи всього три хвилини і 24 секунди.

Така приголомшлива швидкострільність зробила його автором найшвидшого хет-трику в історії єврокубків.

‼️‼️‼️ R É C O R D H I S T Ó R I C O ‼️‼️‼️



Gift Orban (Gent) acaba de lograr (en 3 minutos y 24 segundos) el hat-trick más rápido en TODA la historia de las competiciones europeas.



A-LU-CI-NAN-TE pic.twitter.com/7wNRQ1A0K1 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 15, 2023

Варто зазначити, що в попередньому матчі чемпіонату Бельгії нігерійський нападник забив чотири голи у ворота "Варегема".

"Гент" на виїзді переміг "Башакшехір" з рахунком 1:4 та вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій. Перший матч між цими командами завершився внічию 1:1.

Відеоогляд матчу "Істанбул Башакшехір" – "Гент"

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановане на 17 березня.

Нагадаємо, нещодавно форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд забив п'ять голів у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига", чим допоміг своєму клубу вийти до чвертьфіналу.

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