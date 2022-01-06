Футболіст "Челсі" зламав палець під час святкування гола в Кубку Ліги: фото 18+

Гравця змінили після першого тайму.
Досить неприємний інцидент під час радісної події стався з футболістом лондонського "Челсі" - Каєм Гаверцом.
Так, під час забитого гола в рамках першого поєдинку 1/2 фіналу Кубка Ліги проти "Тоттенхема" 22-річний атакувальний хавбек примудрився зламати палець. Про це після гри заявив головний тренер "синіх" Томас Тухель.
"Здається, Кай зламав собі палець. Перший тайм він відіграв із болем, але було б надто випустити його ще й на другу половину. Сподіваюся, що це не надто велика проблема і він буде грати", - сказав керманич "Челсі".
Зазначимо, що Гаверц відзначився в сітці воріт "шпор" уже на п'ятій хвилині. До вашої уваги фото з травмою німця.
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Kai Havertz discolated his little finger in tonight’s EFL Cup semi-final against Tottenham ☝ pic.twitter.com/RtKdKWQsyD— 433 (@433) January 5, 2022
- Поєдинок "Челсі" - "Тоттенхем" завершився з рахунком 2:0 на користь команди Тухеля. Матч-відповідь буде зіграний 12-го січня;
- Цього сезону Хаверц провів 23 матчі у всіх турнірах за "Челсі", забивши п'ять голів і зробивши дві результативні передачі.