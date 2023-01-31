Футболіст "Динамо" та збірної України переходить до клубу АПЛ: відомі деталі трансферу

Захисник київського "Динамо" та збірної України Ілля Забарний незабаром повинен перебратися до англійського "Борнмута".

Про це повідомив авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби близькі до завершення угоди щодо трансферу 20-річного українця. У день закриття зимового трансферного вікна в Англії, 31 січня, Забарний пройде у "Борнмуті" медобстеження та підпише контракт з клубом.

Як повідомляє інший журналіст Ніколо Скіра, кияни отримають за центрального оборонця 27 міьйонів євро. Забарний підпише з "Борнмутом" контракт на 5 років.

Забарний є вихованцем "Динамо". За першу команду "біло-синіх" він дебютував 2020 року. Цього сезону на його рахунку 25 матчів за киян у всіх турнірах. Також Ілля вже провів 24 матчі за збірну України.

Наразі "Борнмут" йде в зоні вильоту на 18-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Після 20 матчів чемпіонату в активі "вишень" 17 очок.

Нагадаємо, раніше "Динамо" продало півзахисника Віктора Циганкова до іспанської "Жирони".

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