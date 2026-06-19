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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Проспорт
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Футболіст "Динамо" перейшов до іншого клубу УПЛ

Олександр Яцик виступатиме за ФК "Харків".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Яцик

Олександр Яцик / facebook.com/kharkiv.fc

ФК "Харків" оформив трансфер півзахисника київського "Динамо" Олександра Яцика.

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх", попрощавшись із 23‑річним українцем.

"Дякуємо Олександру за час, відданий нашому клубу, за професіоналізм і вірність команді. Бажаємо нових успіхів і досягнень", — йдеться у заяві киян.

Деталі угоди гравця з харків'янами не розголошуються. Яцик виступатиме за новий клуб під восьмим номером.

Минулого сезону Олександр провів 27 матчів за "Динамо", відзначившись трьома голами.

Зазначимо, що цього місяця "Металіст 1925" офіційно змінив назву на ФК "Харків" та презентував оновлену клубну емблему.

Минулого сезону харківський клуб посів п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ і зупинився на півфінальній стадії Кубка України.

Раніше повідомлялося, що амбасадоркою ФК "Харків" стала зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна.

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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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