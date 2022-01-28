Футболіст клубу АПЛ став зіркою Мережі: вболівальники не вірять, що йому лише 24 роки

Футболіст клубу АПЛ став зіркою Мережі: вболівальники не вірять, що йому лише 24 роки

Усе через його зовнішність.

Новачок клубу англійської Прем'єр-ліги " Вотфорд " Самуель Калу миттєво привернув увагу вболівальників.

Зазначимо, що 24-річний нігерієць лише нещодавно поповнив склад "шершнів", коли перебрався з французького "Бордо" за три мільйони євро. Калу підписав з "Вотфордом" контракт до 2025 року. Втім, у деяких фанатів "жовто-чорних" вже є до гравця одне запитання.

Паспорт нігерійця каже, що йому 24 роки. Втім, фотографії та "надійність" африканської бюрократії змушують уболівальників сумніватися у цій цифрі.

"Як цьому чуваку може бути 24?" – запитав один із фанатів у коментарях;

"Якщо Калу 24, то Рою (Ходжсону - головний тренер "Вотфорда", прим.) 28", - заявив інший шанувальник "Вотфорда";

"Чому він виглядає старшим за Роя?" – запитав третій уболівальник;

"Швидше (Нванкво) Кану, ніж Калу. Йому точно не 24", – пожартував ще один фанат, згадавши нігерійця, який виступав за "Арсенал", "Вест Бромвич" та "Портсмут". Ветерану зараз 45 років.

До вашої уваги фото Калу та Ходжсона з тренування. Щодо керманича "Вотфорда", то йому 74 роки.

twitter.com/WatfordFC

А ось світлини футболіста вже під час безпосередніх занять.

Straight into action



⚡️ pic.twitter.com/viqHJZMuhX — Watford Football Club (@WatfordFC) January 26, 2022

Watford have signed 24 year old Samuel Kalu!



Yes you read that correctly. 24 years old!



pic.twitter.com/Dp05W9fwD9 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) January 27, 2022