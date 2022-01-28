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Футболіст клубу АПЛ став зіркою Мережі: вболівальники не вірять, що йому лише 24 роки

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Футболіст клубу АПЛ став зіркою Мережі: вболівальники не вірять, що йому лише 24 роки

twitter.com/WatfordFC

Усе через його зовнішність.

Новачок клубу англійської Прем'єр-ліги "Вотфорд" Самуель Калу миттєво привернув увагу вболівальників.

Зазначимо, що 24-річний нігерієць лише нещодавно поповнив склад "шершнів", коли перебрався з французького "Бордо" за три мільйони євро. Калу підписав з "Вотфордом" контракт до 2025 року. Втім, у деяких фанатів "жовто-чорних" вже є до гравця одне запитання.

Паспорт нігерійця каже, що йому 24 роки. Втім, фотографії та "надійність" африканської бюрократії змушують уболівальників сумніватися у цій цифрі.

  • "Як цьому чуваку може бути 24?" – запитав один із фанатів у коментарях;
  • "Якщо Калу 24, то Рою (Ходжсону - головний тренер "Вотфорда", прим.) 28", - заявив інший шанувальник "Вотфорда";
  • "Чому він виглядає старшим за Роя?" – запитав третій уболівальник;
  • "Швидше (Нванкво) Кану, ніж Калу. Йому точно не 24", – пожартував ще один фанат, згадавши нігерійця, який виступав за "Арсенал", "Вест Бромвич" та "Портсмут". Ветерану зараз 45 років.

До вашої уваги фото Калу та Ходжсона з тренування. Щодо керманича "Вотфорда", то йому 74 роки.

© twitter.com/WatfordFC
twitter.com/WatfordFC

А ось світлини футболіста вже під час безпосередніх занять.

  • Цього сезону на рахунку Калу у французький Лізі 1 11 матчів та лише один точний удар;
  • Наразі "джмелі" йдуть на передостанній, 19 позиції в АПЛ. Свій наступний матч вони проведуть 5 лютого, коли в рамках перенесеного матчу 17 туру зустрінуться на виїзді з "Бернлі".
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