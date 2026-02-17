ТСН у соціальних мережах

1076
1 хв

Футболіст клубу УПЛ вдарив працівника ТЦК та опублікував відео в Instagram – ЗМІ

Гравець "Колоса" Данило Колесник потрапив до скандалу.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Данило Колесник

Данило Колесник / fcminaj.com

Форвард ковалівського "Колоса" Данило Колесник вдарив працівника ТЦК та опублікував це на відео у себе в Instagram.

Про це повідомив Telegram-канал "Ukraine context".

Пізніше 24-річний футболіст видалив відео та закрив свою сторінку.

На цей момент офіційних заяв від "Колоса" або правоохоронних органів не надходило.

Інформацію також підтверджує Telegram-канал "БОМБАРДИР".

"Футболіст vs ТЦК. Таке відео в Instagram опублікував 24-річний нападник "Колоса-2" Данило Колесник, поділившись своєю ситуацію, яка сталася на вулиці. Пізніше футболіст видалив сторіс і закрив сторінку", – йдеться в дописі.

Колесник наразі виступає в резервній команді ковалівців у Другій лізі України. За "Колос-2" він провів у цьому сезоні 16 матчів, де забив шість голів.

Колесник є вихованцем київського "Арсенала", в Україні також грав за "Минай" та "Лівий Берег".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ексфутболіста молодіжної збірної України, який воював на боці росіян.

