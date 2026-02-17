- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 1076
- Час на прочитання
- 1 хв
Футболіст клубу УПЛ вдарив працівника ТЦК та опублікував відео в Instagram – ЗМІ
Гравець "Колоса" Данило Колесник потрапив до скандалу.
Форвард ковалівського "Колоса" Данило Колесник вдарив працівника ТЦК та опублікував це на відео у себе в Instagram.
Про це повідомив Telegram-канал "Ukraine context".
Пізніше 24-річний футболіст видалив відео та закрив свою сторінку.
На цей момент офіційних заяв від "Колоса" або правоохоронних органів не надходило.
Інформацію також підтверджує Telegram-канал "БОМБАРДИР".
"Футболіст vs ТЦК. Таке відео в Instagram опублікував 24-річний нападник "Колоса-2" Данило Колесник, поділившись своєю ситуацію, яка сталася на вулиці. Пізніше футболіст видалив сторіс і закрив сторінку", – йдеться в дописі.
Колесник наразі виступає в резервній команді ковалівців у Другій лізі України. За "Колос-2" він провів у цьому сезоні 16 матчів, де забив шість голів.
Колесник є вихованцем київського "Арсенала", в Україні також грав за "Минай" та "Лівий Берег".
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ексфутболіста молодіжної збірної України, який воював на боці росіян.