Футболіст Крістіан Еріксен, у якого зупинилося серце на матчі Євро-2020, вперше вийшов на зв'язок

Гравець збірної Данії вболіватиме за своїх партнерів з команди в наступних матчах.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця під час матчу з Фінляндією на Євро-2020, вперше вийшов на зв'язок.

Футболіст опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

"Привіт усім. Дуже дякую за ваші зворушливі та дивовижні слова підтримки з усього світу. Це дуже багато значить для мене та моєї родини. Зі мною все гаразд - враховуючи обставини. Мені ще потрібно пройти деякі обстеження в лікарні, але я почуваюся добре. Тепер я вболіватиму за хлопців збірної Данії в наступних матчах. Грайте за всю Данію. Всього найкращого. Крістіан", - написав Еріксен.

Нагадаємо, півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

29-річний Еріксен виступає за міланський " Інтер ", з яким нещодавно став чемпіоном Італії. До цього футболіст грав за лондонський " Тоттенхем " і амстердамський " Аякс ".

", з яким нещодавно став чемпіоном Італії. До цього футболіст грав за лондонський " " і амстердамський " ". За збірну Данії Еріксен дебютував у 2010 році. На рахунку Крістіана 109 матчів, у яких він забив 36 голів.

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