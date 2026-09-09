ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Футболіст молодіжної збірної України дебютував за першу команду клубу АПЛ

Тимур Тутєров уперше зіграв за головну команду "Сандерленда".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Тимур Тутєров

Тимур Тутєров / instagram.com/tutierov_timur

Український вінгер Тимур Тутєров дебютував за першу команду англійського "Сандерленда".

21-річний українець вийшов на заміну в матчі третього раунду Кубка англійської ліги проти "Галл Сіті". На 79-й хвилині він замінив Вілсона Ісідора.

До кінця поєдинку Тимур завдав одного удару по воротах суперника, а "Сандерленд" переміг з рахунком 1:0 завдяки голу Шемсдіна Тальбі на 71-й хвилині.

Огляд матчу "Сандерленд" — "Галл Сіті"

Тутєров є вихованцем ковалівського "Колоса". В Україні він провів 15 поєдинків у молодіжній першості, в яких встиг відзначитися 7 голами.

У квітні 2023 року Тимур перебрався до "Сандерленда", який на той момент виступав у Чемпіоншипі (другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії — прим.).

За молодіжну команду "Сандерленда" (U-21) українець забив 17 голів і зробив 6 результативних передачі у 45 матчах. Його контракт із "чорними котами" розрахований до літа 2027 року.

Від січня 2026 року та до кінця минулого сезону Тутєров на правах оренди грав за "Ексетер" у Лізі 1 (третьому за силою дивізіоні англійського футболу — прим.), забивши 3 голи та віддавши один асист у 17 матчах.

В активі Тутєров уже є п'ять матчів за молодіжну збірну України (U-21).

Раніше повідомлялося, що "Евертон" з Миколенком завдяки суперголу на останніх секундах уникнув поразки від "Манчестер Юнайтед".

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie