Футболіст молодіжної збірної України дебютував за першу команду клубу АПЛ

Тимур Тутєров / instagram.com/tutierov_timur

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Український вінгер Тимур Тутєров дебютував за першу команду англійського "Сандерленда".

21-річний українець вийшов на заміну в матчі третього раунду Кубка англійської ліги проти "Галл Сіті". На 79-й хвилині він замінив Вілсона Ісідора.

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До кінця поєдинку Тимур завдав одного удару по воротах суперника, а "Сандерленд" переміг з рахунком 1:0 завдяки голу Шемсдіна Тальбі на 71-й хвилині.

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Огляд матчу "Сандерленд" — "Галл Сіті"

Тутєров є вихованцем ковалівського "Колоса". В Україні він провів 15 поєдинків у молодіжній першості, в яких встиг відзначитися 7 голами.

У квітні 2023 року Тимур перебрався до "Сандерленда", який на той момент виступав у Чемпіоншипі (другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії — прим.).

За молодіжну команду "Сандерленда" (U-21) українець забив 17 голів і зробив 6 результативних передачі у 45 матчах. Його контракт із "чорними котами" розрахований до літа 2027 року.

Від січня 2026 року та до кінця минулого сезону Тутєров на правах оренди грав за "Ексетер" у Лізі 1 (третьому за силою дивізіоні англійського футболу — прим.), забивши 3 голи та віддавши один асист у 17 матчах.

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В активі Тутєров уже є п'ять матчів за молодіжну збірну України (U-21).

Раніше повідомлялося, що "Евертон" з Миколенком завдяки суперголу на останніх секундах уникнув поразки від "Манчестер Юнайтед".

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