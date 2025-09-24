ТСН у соціальних мережах

Футболіст молодіжної збірної України відзначився асистом у матчі проти "Челсі" в Кубку ліги

Гольова передача Івана Варфоломєєва не допомогла третьоліговому "Лінкольну" сенсаційно вийти до наступного раунду турніру.

Максим Приходько
Іван Варфоломєєв

Іван Варфоломєєв / © ФК "Лінкольн"

Півзахисник молодіжної збірної України Іван Варфоломєєв зробив гольовий асист за "Лінкольн" з третього англійського дивізіону в матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги проти "Челсі".

21-річний уродженець Сімферополя вийшов у стартовому складі своєї команди і на 42-й хвилині перехопив передачу хавбека "синіх" Енцо Фернандеса, головою скинувши м'яч форварду Робу Стріту, який відкрив рахунок у поєдинку.

Це перша результативна дія Варфоломєєва у складі англійського клубу. Він перейшов до "Лінкольна" у серпні цього року з чеського "Слована" за 800 тисяч євро.

Іван у грі з "Челсі" провів на полі 71 хвилину, після чого його замінив Том Бейлісс.

На початку другого тайму команда українця пропустила два м'ячі та в підсумку зазнала поразки з рахунком 1:2. На 48-й хвилині рахунок зрівняв Тайрік Джордж, а вже через дві хвилини переможний гол за "Челсі" забив Факундо Буонанотте.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Лінкольн" – "Челсі"

Варфоломєєв розпочинав професійну кар'єру в складі львівського "Руха". 2022 року він підписав контракт із чеським клубом "Слован" Ліберець, за який сумарно провів 63 матчі, забивши чотири голи й віддавши два асисти.

Влітку 2025-го українець приєднався до "Лінкольна" з третього англійського дивізіону, підписавши контракт на чотири сезони.

Іван має у своєму активі вісім матчів за молодіжну збірну України (U-21).

