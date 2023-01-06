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Футболіст НФЛ, в якого зупинилося серце під час матчу, прийшов до тями: як він почувається

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Футболіст НФЛ, в якого зупинилося серце під час матчу, прийшов до тями: як він почувається

Фото: Associated Press

Стан здоров'я 24-річного спортсмена залишається критичним.

Гравець клубу НФЛ "Баффало Біллз" Дамар Гемлін прийшов до тями після того, як у нього зупинилося серце під час матчу регулярного чемпіонату проти "Цинциннаті Бенгалз".

Про це повідомляє CNN із посиланням на агента гравця Рона Батлера.

Зазначається, що 24-річний американець виявляє прості реакції, впізнає членів своєї сім'ї та може тримати їх за руки, але поки що продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії Медичного центру Університету Цинциннаті.

Лікарі підтверджують, що за останню добу стан гравця суттєво покращився, але все ще залишається критичним.

Нагадаємо, через прикрий інцидент матч було зупинено, його догравання вирішили перенести на невизначений термін. Пізніше НФЛ оголосила, що поєдинок було визнано скасованим і не буде дограно.

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Дата публікації
Перегляди
273
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