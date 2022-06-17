Футболіст Першої ліги у складі спецпідрозділу захищає Україну від окупантів на Харківщині

Футболіст Першої ліги у складі спецпідрозділу захищає Україну від окупантів на Харківщині

Гравець "Краматорська" Павло Похитайло встав на захист України від російських окупантів.

26-річний півзахисник вступив до складу спецпідрозділу KRAKEN, який наразі боронить українську державу на Харківщині.

Про участь Похитайла в війні повідомив "Краматорськ" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни Павло приєднався до волонтерської діяльності та незабаром зі зброєю вирушив на фронт, щоб стати на захист України від російських загарбників.

Похитайло взяв участь у 16 матчах регулярного чемпіонату та один раз зіграв у Кубку України. На його рахунку два забиті м'ячі, а також три асиста.

Додамо, що на професійному рівні вихованець харківського "Геліоса" Похітайло виступав за команди "Нікополь" та "Краматорськ". Є в кар'єрі 26-річного футболіста досвід виступу у польському чемпіонаті, де він захищав кольори "Ожел" та "Ніси".

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