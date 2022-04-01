Футболіст "Шахтаря" офіційно перейшов до мадридського "Реала"

Вінісіус Тобіас гратиме за "Королівський клуб".

Донецький "Шахтар" оголосив про трансфер захисника Вінісіуса Тобіаса до мадридського "Реала".

Бразилець виступатиме за "вершкових" на правах оренди до кінця сезону-2022/23. За умовами угоди в "Реала" також є опція викупу футболіста.

Вінісіус долучився до "Шахтаря" в січні 2022 року та пройшов з командою збори, проте не встиг дебютувати у офіційних матчах. 23 лютого йому виповнилось 18 років.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" передав гуманітарну допомогу українській армії.

Читайте також:

"Використовують спорт як пропаганду": гендиректор "Шахтаря" закликав вигнати Росію з УЄФА та ФІФА

"Я наполовину українець": ексзірка "Шахтаря" допомагає біженцям з України

На підтримку України: "Динамо" проведе низку товариських матчів проти європейських клубів