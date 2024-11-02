Футболіст "Шахтаря" отримав дискваліфікацію за грубий фол у матчі УПЛ проти "Динамо" (відео)

Дмитра Криськіва відсторонили на два поєдинки за серйозне ігрове порушення.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував півзахисника донецького "Шахтаря" Дмитра Криськіва за жорсткий фол під час матчу 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з київським "Динамо".

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, 24-річного футболіста "гірників" відсторонили на два поєдинки за серйозне ігрове порушення.

На 60-й хвилині матчу Криськів отримав пряму червону картку за те, що в центрі поля ззаду грубо влетів у підкаті в ноги захиснику киян Крістіану Біловару.

Після гри з "Динамо" гірники" вже провели поєдинок 1/8 фіналу Кубка України проти "Зорі", де Криськіва не було в заявці. Тож Дмитро повинен пропустити ще один матч – 2 листопада донеччани зустрінуться з "Чорноморцем" в УПЛ.

Цього сезону Криськів провів 12 матчів за "Шахтар" в усіх турнірах, забив один гол та зробив два асисти.

Нагадаємо, "Динамо" у більшості вирвало нічию проти "Шахтаря" (1:1). Від поразки столичний клуб врятував гол Олександра Караваєва на 87-й хвилині протистояння.

Наразі "Шахтар" посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 20 очок після десяти зіграних поєдинків. Підопічні Маріно Пушича на 6 балів відстають від лідерів "Динамо" та "Олександрії".

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