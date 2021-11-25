Футболіст "Шахтаря" перебуває за крок від переходу до російського клубу - ЗМІ

Гравець вже, нібито, пройшов медогляд та підписав попередню угоду.
Футболіст донецького "Шахтаря" Марк Мампассі перебуває за крок від переходу до складу московського "Локомотива".
Про це повідомляє Meta-Ratings.
Зазначається, що 18-річний українець кілька тижнів тому побував у Москві і пройшов медогляд у російському клубі. Після вердикту лікарів гравець поставив свій підпис під угодою з "залізничниками".
Наразі Мампассі виступає за "Маріуполь", де й дограє осінню частину сезону. До "Локомотива" він приєднається вже на зимових зборах.
Раніше повідомлялося, що перехід обійдеться залізничникам у чотири мільйони євро, а угода буде розрахована на чотири роки з пролонгацією ще на сезон. Цікаво, що популярний німецький портал Transfermarkt оцінює Мампассі у 200 тисяч євро.
- Раніше в ЗМІ ходили чутки, що Мампассі може взяти російське громадянство;
- Цього сезону на його рахунку 13 матчів за "Маріуполь" у всіх турнірах та одна результативна передача;
- Чинна угода Мампассі з "Шахтарем" розрахована до середини 2022 року.