Футболіст "Шахтаря" перебуває за крок від переходу до російського клубу - ЗМІ

Футболіст "Шахтаря" перебуває за крок від переходу до російського клубу - ЗМІ

Гравець вже, нібито, пройшов медогляд та підписав попередню угоду.

Футболіст донецького " Шахтаря " Марк Мампассі перебуває за крок від переходу до складу московського "Локомотива".

Про це повідомляє Meta-Ratings.

Зазначається, що 18-річний українець кілька тижнів тому побував у Москві і пройшов медогляд у російському клубі. Після вердикту лікарів гравець поставив свій підпис під угодою з "залізничниками".

Наразі Мампассі виступає за "Маріуполь", де й дограє осінню частину сезону. До "Локомотива" він приєднається вже на зимових зборах.

Раніше повідомлялося, що перехід обійдеться залізничникам у чотири мільйони євро, а угода буде розрахована на чотири роки з пролонгацією ще на сезон. Цікаво, що популярний німецький портал Transfermarkt оцінює Мампассі у 200 тисяч євро.