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Футболіст "Шахтаря" та збірної України перейшов до турецького клубу

Футболіст "Шахтаря" та збірної України перейшов до турецького клубу

Олександр Зубков / Фото: x.com/Trabzonspor

Олександр Зубков продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Олександр Зубков став гравцем "Трабзонспора".

Про підписання 28-річного українського футболіста турецький клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Умови та термін контракту не розголошуються. Раніше ЗМІ повідомляли, що сума трансферу Зубкова складе 6,5 млн євро.

Зубков є вихованцем академії "Шахтаря", за яку виступав від 2011 року, й ставав фіналістом Юнацької ліги УЄФА (2015). 23 вересня 2015-го дебютував у складі головної команди "гірників".

Загалом у футболці "помаранчево-чорних" він провів 107 матчів, забив 20 м'ячів та віддав 22 гольові передачі. Разом із клубом виграв 9 трофеїв: 4 титули чемпіона України, 4 Кубки України та 1 Суперкубок України.

Цього сезону Зубков забив 7 голів та віддав 6 асистів у 21 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах.

Варто зазначити, що Зубков став уже другим футболістом "гірників", який у нинішнє трансферне вікно перебрався до "Трабзонспора". Раніше до турецької команди перейшов український форвард Данило Сікан.

Наразі "Трабзонспор" посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, набравши 26 очок після 20 зіграних матчів.

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