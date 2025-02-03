Футболіст "Шахтаря" та збірної України перейшов до турецького клубу

Олександр Зубков продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Олександр Зубков став гравцем "Трабзонспора".
Про підписання 28-річного українського футболіста турецький клуб оголосив на своєму офіційному сайті.
Умови та термін контракту не розголошуються. Раніше ЗМІ повідомляли, що сума трансферу Зубкова складе 6,5 млн євро.
Зубков є вихованцем академії "Шахтаря", за яку виступав від 2011 року, й ставав фіналістом Юнацької ліги УЄФА (2015). 23 вересня 2015-го дебютував у складі головної команди "гірників".
Загалом у футболці "помаранчево-чорних" він провів 107 матчів, забив 20 м'ячів та віддав 22 гольові передачі. Разом із клубом виграв 9 трофеїв: 4 титули чемпіона України, 4 Кубки України та 1 Суперкубок України.
Цього сезону Зубков забив 7 голів та віддав 6 асистів у 21 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах.
Варто зазначити, що Зубков став уже другим футболістом "гірників", який у нинішнє трансферне вікно перебрався до "Трабзонспора". Раніше до турецької команди перейшов український форвард Данило Сікан.
Наразі "Трабзонспор" посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, набравши 26 очок після 20 зіграних матчів.
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