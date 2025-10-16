Футболіст "Шахтаря" і збірної України влип у скандал через лайки під російським контентом

Юхим Конопля / © УАФ

Футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Юхим Конопля опинився в центрі гучного скандалу через лайки російського контенту в соцмережах.

Мережею розлетілися скриншоти з Instagram, на яких під російськими дописами видно вподобання, які поставив Конопля.

Один з них – рілз, на якому покійний російський політик з чіткою антиукраїнською позицією Володимир Жириновський розповідає про підкаблучників.

Юхим Конопля лайкав російські дописи в соцмережах / скриншот

Інший пост, який лайкнув Юхим, – відеоролик з російського потяга, підписаний словами "Росія не для слабких та повільних".

Юхим Конопля лайкав російські дописи в соцмережах / скриншот

Також Конопля вподобав пост із нарізкою голів колишнього футболіста російської збірної Романа Павлюченка.

Юхим Конопля лайкав російські дописи в соцмережах / скриншот

Після публічного розголосу Конопля прибрав лайки з російських дописів та відповів на звинувачення у свій бік.

"Як людина, яка представляє нашу країну і робить все для того, щоб підтримати її у війні з Росією – мені дивно чути подібного роду звинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни та справжніх українців, які зрозуміють, де правда, а де брехня.

Прошу перевіряти інформацію, яку вам надають у соцмережах. Дякую за увагу. Сподіваюся на підтримку і розуміння", – написав Конопля у себе в Instagram.

Пізніше Конопля визнав свою помилку та публічно попросив вибачення.

"Ви маєте рацію. Я не вкладав у свої лайки жодних намірів. Не підтримував у жодному разі Росію та її діячів і послідовників. Я патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую. Більше не повториться", – запевнив Конопля у себе в Instagram.

Юхим Конопля попросив вибачення за те, що лайкав російські дописи в соцмережах / скриншот

Водночас "Шахтар" уже повідомив, що розпочав внутрішнє розслідування щодо дій свого гравця.

"Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, аби з'ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальників та громадськість", – сказав директор зі стратегічного розвитку та комунікацій донецького клубу Юрій Свиридов у коментарі порталу "Чемпіон".

26-річний Конопля народився в Донецьку і є вихованцем "Шахтаря". Він виступає за першу команду "гірників" від 2021 року.

2020 року Юхим дебютував за збірну України, в складі якої вже провів 25 матчів і забив два голи.

Раніше повідомлялося, що новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуце після скандалу з проросійськими публікаціями віддав усю свою першу зарплату ЗСУ.