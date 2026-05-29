Футболіст "Шахтаря" та збірної України перейшов до чемпіонату Німеччини
Юхим Конопля став гравцем "Боруссії" Менхенгладбах.
Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля перейшов до менхенгладбахської "Боруссії".
Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".
Клуби вже погодили останні деталі трансферу, а сам 26-річний футболіст підписав особистий контракт з німецькою командою, який розрахований до 30 червня 2029 року.
"Юхим — фізично сильний, технічний та самовідданий фланговий захисник. Як основний гравець чемпіонів України, який регулярно виступає у матчах збірної та іграх Ліги чемпіонів, він має багатий досвід та лідерські якості", — прокоментував підписання українця спортивний директор менхенгладбахського клубу Рувен Шредер.
"Я дуже радий приєднатися до "Боруссії". Це дуже великий клуб з багаторічною історією та неймовірною базою вболівальників. Зараз я відчуваю багато емоцій, які не можу пояснити. Знадобиться кілька днів, поки я повністю все освою. Але я точно з нетерпінням чекаю чудового часу в "Боруссії"", — сказав Конопля.
Конопля є вихованцем академії "Шахтаря". За першу команду "гірників" дебютував у серпні 2021 року й загалом провів у футболці "помаранчево-чорних" 114 матчів, забив 7 м'ячів та віддав 15 гольових передач.
Разом з "Шахтарем" він виграв 6 трофеїв: тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), завоював 2 Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок України (2021).
"ФК "Шахтар" дякує Юхимові Коноплі за внесок у перемоги й досягнення команди, самовіддачу і пристрасть на полі, за всі емоції та яскраві моменти, пережиті разом. Бажаємо нових успіхів у подальшій футбольній карʼєрі!" — повідомила пресслужба донецького клубу.
У сезоні-2025/26 Конопля взяв участь у 25 матчах "Шахтаря" в усіх турнірах, відзначившись двома забитими голами та чотирма результативними передачами.
Також в активі захисника 27 поєдинків і два забиті м'ячі у складі збірної України.
У сезоні-2025/26 "Шахтар" став чемпіоном УПЛ і отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.
"Боруссія" Менхенгладбах завершила сезон-2025/26 на 12-му місці в турнірній таблиці німецької Бундесліги.