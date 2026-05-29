Футболіст "Шахтаря" та збірної України перейшов до чемпіонату Німеччини

Юхим Конопля / © Associated Press

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля перейшов до менхенгладбахської "Боруссії".

Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Клуби вже погодили останні деталі трансферу, а сам 26-річний футболіст підписав особистий контракт з німецькою командою, який розрахований до 30 червня 2029 року.

"Юхим — фізично сильний, технічний та самовідданий фланговий захисник. Як основний гравець чемпіонів України, який регулярно виступає у матчах збірної та іграх Ліги чемпіонів, він має багатий досвід та лідерські якості", — прокоментував підписання українця спортивний директор менхенгладбахського клубу Рувен Шредер.

"Я дуже радий приєднатися до "Боруссії". Це дуже великий клуб з багаторічною історією та неймовірною базою вболівальників. Зараз я відчуваю багато емоцій, які не можу пояснити. Знадобиться кілька днів, поки я повністю все освою. Але я точно з нетерпінням чекаю чудового часу в "Боруссії"", — сказав Конопля.

Юхим Конопля (справа) / facebook.com/borussia.global

Конопля є вихованцем академії "Шахтаря". За першу команду "гірників" дебютував у серпні 2021 року й загалом провів у футболці "помаранчево-чорних" 114 матчів, забив 7 м'ячів та віддав 15 гольових передач.

Разом з "Шахтарем" він виграв 6 трофеїв: тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), завоював 2 Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок України (2021).

"ФК "Шахтар" дякує Юхимові Коноплі за внесок у перемоги й досягнення команди, самовіддачу і пристрасть на полі, за всі емоції та яскраві моменти, пережиті разом. Бажаємо нових успіхів у подальшій футбольній карʼєрі!" — повідомила пресслужба донецького клубу.

У сезоні-2025/26 Конопля взяв участь у 25 матчах "Шахтаря" в усіх турнірах, відзначившись двома забитими голами та чотирма результативними передачами.

Також в активі захисника 27 поєдинків і два забиті м'ячі у складі збірної України.

У сезоні-2025/26 "Шахтар" став чемпіоном УПЛ і отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

"Боруссія" Менхенгладбах завершила сезон-2025/26 на 12-му місці в турнірній таблиці німецької Бундесліги.

