Футболіст "Тоттенгема" дістав травму голови в матчі Кубка ліги проти "Ліверпуля": моторошне відео

Родріго Бентанкур дуже невдало приземлився на газон.
Уругвайський півзахисник "Тоттенгема" Родріго Бентанкур отримав серйозну травму голови під час першого півфінального матчу Кубка англійської ліги проти "Ліверпуля".
Неприємний інцидент стався на старті поєдинку. 27-річний гравець "шпор" намагався вибити м'яч після подачі мерсисайдців з кутового, але невдало приземлився головою просто в газон.
Bentancur just collapsed after going for the header… Hope he’s ok. #Spurs #TOTLIV #EFLCup pic.twitter.com/Ag2nMjvnEi— Callum (@AmericanMaggies) January 8, 2025
Тривалий час постраждалий нерухомо лежав на полі, поки лікарі надавали йому екстрену допомогу. Після цього футболіста у кисневій масці винесли на ношах.
Бентанкур був доправлениц до місцевої лікарні. Згодом сам гравець у соцмережах опублікував допис, в якому розповів про свій стан, подякувавши всім за підтримку.
"Друзі, все гаразд! Дякую вам за повідомлення. Вітаю з перемогою хлопців", – написав Родріго в Instagram-сторіз.
Матч завершився перемогою "Тоттенгема" з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 86-й хвилині забив 18-річний шведський півзахисник Лукас Бергвалль.
Огляд матчу "Тоттенгем" – "Ліверпуль"
Поєдинок у відповідь команди проведуть 6 лютого на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі.
Зазначимо, що в іншому півфіналі Кубка англійської ліги сильнішого визначають "Арсенал" і "Ньюкасл". Перша гра в Лондоні завершилася поразкою команди українця Олександра Зінченка з рахунком 0:2. Матч-відповідь відбудеться 5 лютого на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі.
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