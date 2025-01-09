Футболіст "Тоттенгема" дістав травму голови в матчі Кубка ліги проти "Ліверпуля": моторошне відео

Родріго Бентанкур дуже невдало приземлився на газон.

Уругвайський півзахисник "Тоттенгема" Родріго Бентанкур отримав серйозну травму голови під час першого півфінального матчу Кубка англійської ліги проти "Ліверпуля".

Неприємний інцидент стався на старті поєдинку. 27-річний гравець "шпор" намагався вибити м'яч після подачі мерсисайдців з кутового, але невдало приземлився головою просто в газон.

Тривалий час постраждалий нерухомо лежав на полі, поки лікарі надавали йому екстрену допомогу. Після цього футболіста у кисневій масці винесли на ношах.

Родріго Бентанкур / Фото: Associated Press

Бентанкур був доправлениц до місцевої лікарні. Згодом сам гравець у соцмережах опублікував допис, в якому розповів про свій стан, подякувавши всім за підтримку.

"Друзі, все гаразд! Дякую вам за повідомлення. Вітаю з перемогою хлопців", – написав Родріго в Instagram-сторіз.

Родріго Бентанкур / Фото: instagram.com/rodrigo_bentancur

Матч завершився перемогою "Тоттенгема" з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 86-й хвилині забив 18-річний шведський півзахисник Лукас Бергвалль.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Ліверпуль"

Поєдинок у відповідь команди проведуть 6 лютого на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі.

Зазначимо, що в іншому півфіналі Кубка англійської ліги сильнішого визначають "Арсенал" і "Ньюкасл". Перша гра в Лондоні завершилася поразкою команди українця Олександра Зінченка з рахунком 0:2. Матч-відповідь відбудеться 5 лютого на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі.

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