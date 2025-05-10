Футболіст з українським корінням приніс "Мілану" вольову перемогу в матчі Серії А (відео)

Сантьяго Хіменес / © facebook.com/ACMilan

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"Мілан" обіграв "Болонью" в домашньому матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на стадіоін "Сан-Сіро" в Мілані завершилася з рахунком 3:1 .

Після безгольового першого тайму в дебюті другої половини поєдинку "Болонья" відкрила рахунок зусиллями Рікардо Орсоліні.

На 73-й хвилині "россонері" відігралися – гол забив мексиканський нападник Сантьяго Хіменес, який цей матч проводив у футболці з прізвищем Золотарчук – дівочим прізвищем своєї матері.

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Це стало частиною ініціативи міланського клубу до Дня матері – усі гравці вийшли на поєдинок у футболках з прізвищами своїх матерів.

Хіменес має українське коріння через дідуся за материнською лінією – Хосе Золотарчука, який помер у вересні 2023 року.

На 79-й хвилині Крістіан Пулішіч вивів господарів поля вперед, а крапку в цьому матчі поставив Хіменес, який на 90+2-й хвилині оформив дубль.

Огляд матчу "Мілан" – "Болонья"

Після цієї перемоги "Мілан" (60 очок) підняся на восьме місце в турнірній таблиці Серії А. "Болонья" (62 бали) залишилася на сьомій позиції.

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У наступному турі італійського чемпіонату "Мілан" на виїзді зіграє з "Ромою" українського форварда Артема Довбика, а "Болонья" завітає у гості до "Фіорентини". Обидва матчі відбудуться 18 травня.

Перед цим "Мілан" і "Болонью" у середу, 14 травня, зустрінуться у фіналі Кубка Італії.