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Футболіст з українським корінням приніс "Мілану" вольову перемогу в матчі Серії А (відео)
Сантьяго Хіменес із прізвищем Золотарчук на спині став героєм поєдинку проти "Болоньї".
"Мілан" обіграв "Болонью" в домашньому матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на стадіоін "Сан-Сіро" в Мілані завершилася з рахунком 3:1.
Після безгольового першого тайму в дебюті другої половини поєдинку "Болонья" відкрила рахунок зусиллями Рікардо Орсоліні.
На 73-й хвилині "россонері" відігралися – гол забив мексиканський нападник Сантьяго Хіменес, який цей матч проводив у футболці з прізвищем Золотарчук – дівочим прізвищем своєї матері.
Це стало частиною ініціативи міланського клубу до Дня матері – усі гравці вийшли на поєдинок у футболках з прізвищами своїх матерів.
Хіменес має українське коріння через дідуся за материнською лінією – Хосе Золотарчука, який помер у вересні 2023 року.
На 79-й хвилині Крістіан Пулішіч вивів господарів поля вперед, а крапку в цьому матчі поставив Хіменес, який на 90+2-й хвилині оформив дубль.
Огляд матчу "Мілан" – "Болонья"
Після цієї перемоги "Мілан" (60 очок) підняся на восьме місце в турнірній таблиці Серії А. "Болонья" (62 бали) залишилася на сьомій позиції.
У наступному турі італійського чемпіонату "Мілан" на виїзді зіграє з "Ромою" українського форварда Артема Довбика, а "Болонья" завітає у гості до "Фіорентини". Обидва матчі відбудуться 18 травня.
Перед цим "Мілан" і "Болонью" у середу, 14 травня, зустрінуться у фіналі Кубка Італії.